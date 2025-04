Ações educativas da Semob para abril começam com “Escola do Motociclista” – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), programou 45 ações educativas de trânsito para serem realizadas entre os dias 1º e 30 de abril, todas gratuitas. A primeira delas será a “Escola do Motociclista”, que acontece na manhã de terça-feira (1º), no bolsão do estacionamento do Parque das Águas. Durante o mês haverá ainda atividades em escolas, empresas e, sobretudo, em cruzamentos de vias localizados em pontos estratégicos da cidade. Ao todo, são 18 temáticas diferentes.

Especificamente a “Escola do Motociclista” ocorrerá das 7h às 11h, com o apoio da iniciativa privada, e consiste em um curso rápido de pilotagem segura, a fim de prevenir acidentes de trânsito e promover a segurança. A ação também foi realizada nesta segunda-feira (31), no mesmo local, e contou com a participação de 21 motociclistas.

Cerca de 90% do curso é aplicado de maneira prática, realizando percursos de motocicleta e enfatizando formas de condução segura e a utilização adequada dos freios, entre outros pontos importantes. Além das práticas de condução, os motociclistas receberam dicas de conservação de seus veículos, sobre manutenção básica e uso de itens básicos de proteção individual.

“O intuito de disponibilizar esse curso, de forma gratuita para a população, é ter motociclistas sempre prudentes e habilidosos na utilização das vias públicas da cidade. A Semob tem atuado em três vertentes, sendo uma delas a educação para o trânsito, além de medidas de fiscalização e de engenharia de tráfego”, destaca Carlos Eduardo Paschoni, que está à frente dessa secretaria.

Para participar, é necessário ser habilitado na categoria A e levar sua motocicleta e itens obrigatórios de proteção. Há ainda a possibilidade de realizar inscrições prévias, sobretudo para a participação de equipes de empresas, que podem ser feitas pelo telefone: (15) 3519-3101, ramal 3059, ou na sede da Semob, que fica na Rua Professor Dirceu Ferreira da Silva, 55, no Alto da Boa Vista, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. O contato também pode ser feito pelo e-mail: [email protected].

Outras atividades

Outras duas ações que vão ocorrer nesta terça-feira (1º), denominadas “Pit Stop – Limite de Velocidade”, das 8h30 às 11h, na Avenida Dom Aguirre (proximidades da base do Corpo de Bombeiros no Jardim Santa Rosália), e “Poluição Sonora”, das 14h às 16h30, no cruzamento das ruas da Penha e Souza Pereira, no Centro.

Na quarta-feira (2), das 9h às 11h, haverá a blitz educativa “Ciclista x Motorista”, na Rua Professor Ossis Salvestrini Mendes, enquanto no período da tarde, das 14h às 16h, os estudantes do Colégio Atlas Sorocaba (jardim Paulistano) assistirão ao teatro “Xô acidente”. Aliás, em abril estão programadas sete atividades em escolas, como essa peça teatral e a distribuição de folhetos explicativos, na ação “Aluno Seguro”. Outra iniciativa será a palestra sobre educação no trânsito voltada a equipes de empresas, em três ocasiões no mês.

Outras ações realizadas ao longo de abril são: “Faixa Viva – Mímicos”, “Pedale Seguro – Ciclista no trânsito”, “Pedale Seguro – Ciclovia”, “Celular”, “Motociclista Seguro – Entrega Segura”, “Seta – Blitz”, “Seta”, “Pare, vai com calma – Cruzamento perigoso”, “Álcool x Direção – Blitz”, “Álcool x Direção – Lei Seca” e “Mais respeito, menos infrações – Blitz”.

É possível acompanhar o calendário completo de ações nas mídias sociais da Prefeitura de Sorocaba: @prefeituradesorocaba. O agendamento de palestras e teatros da Semob, para os próximos meses, em escolas e demais locais de interesse, pode ser solicitado pelo site da Urbes (www.urbes.com.br), clicando em “Ouvidoria” e, depois, em “Educação para o Trânsito”. Basta “Abrir Manifestação” e preencher o formulário.