Tardezinha Inclusiva promove esporte, cultura e cidadania com foco na valorização das pessoas autistas

Com o tema ‘Esporte – Vida Ativa, Vida Feliz’, a Tardezinha Inclusiva deste domingo (30) reuniu crianças, famílias e artistas no Centro Cultural de Mangabeira, promovendo um dia de lazer, cultura e valorização da inclusão. O evento é uma realização da Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), em parceria com a Associação Paraibana de Autismo (APA) e o projeto Turma Tá Blz.

A proposta desta edição foi incentivar a prática esportiva como ferramenta de desenvolvimento, inclusão e bem-estar para crianças autistas. A programação contou com corrida infantil, apresentações culturais, oficinas, serviços de cidadania e espaços de acolhimento e diversão para toda a família.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, destacou que a Fundação já realiza ações voltadas à inclusão social pela arte desde 2021. “Já são quatro anos de atividades como sessões de cinema e piqueniques inclusivos, promovendo uma política de proteção e acolhimento à pessoa autista em João Pessoa. Hoje, dedicamos o evento ao esporte, em preparação para a nossa segunda Corrida dos Autistas, que será realizada no dia 27 de abril, em parceria com a Secretaria de Esportes. A ideia é estimular as crianças nesse mês tão importante, que é abril, dedicado à conscientização sobre o autismo em todo o Brasil”, explicou.

A mãe atípica Gabriela Soares, moradora de Mangabeira VII, acompanhou o filho Pedro Paulo durante as atividades da Tardezinha Inclusiva e destacou a importância do esporte na vida da criança autista. “Meu filho faz capoeira e jiu-jitsu há quatro anos, e eu posso dizer com certeza que o esporte salvou a vida dele. Um médico chegou a dizer que ele ficaria acamado, que seria cadeirante, mas hoje ele está aqui, praticando, se desenvolvendo. O esporte salva, tenho certeza disso. Muito obrigada”, disse emocionada.

Lucas Silva, de 9 anos, que é autista, participou da Tardezinha acompanhado por sua mãe, Valdira Ramos. Animado, ele contou que sempre pede para a mãe levá-lo ao evento. “Sim, eu gosto muito. Sempre peço para ela me trazer. O que eu mais gosto é de brincar de bola. É muito legal”, contou.

A presidente da Associação Paraibana de Autismo (APA), Hosana Carneiro, ressaltou a importância de ampliar a visão sobre o cuidado com as pessoas autistas. “Durante muitos anos, o autista não teve visibilidade. Sempre se pensou apenas em consultório e terapias. A gente reconhece o valor dessas terapias, mas também entende o impacto positivo que o esporte tem na vida de qualquer pessoa, inclusive na vida do autista”, afirmou.

Para Nik Fernandes, uma das organizadoras da Tardezinha Inclusiva, o evento representa um avanço significativo na inclusão de pessoas autistas em João Pessoa. “É uma grande conquista. João Pessoa deu o pontapé inicial há quase três anos e meio e, hoje, celebramos a 40ª edição da Tardezinha Inclusiva, realizada todos os meses, sem interrupção. Isso mostra que os autistas estão saindo de casa em busca de cultura inclusiva, algo que não víamos antes em nenhuma gestão”, contou.

Programação – As crianças participaram de diversas atrações lúdicas, com a presença de personagens como Stitch, Angel, Menina Superpoderosa e os palhaços Kika e Baba Baby. Também houve apresentações de capoeira, dos cantores mirins Anthony Marques, Luiz Felipe, Lucas e Nay, além do show do sanfoneiro Osmídio Neto, que animou o público com muito forró.

A programação incluiu ainda oficinas, jogos de tabuleiro, trancistas, clínica de estética, atendimento jurídico e odontológico, além da Feirinha Inclusiva, com produtos artesanais confeccionados por mães de crianças autistas.