São José se destaca com alta satisfação na limpeza pública

Com um parque gerador formado por fontes de energia limpa e 100% renováveis, a Cemig é referência em sustentabilidade no setor elétrico brasileiro. As ações adotadas pela companhia estão diretamente alinhadas com a necessidade de proteção do meio ambiente e dialogam com a importância de um constante debate sobre o tema. Neste sábado (16/3), quando […]