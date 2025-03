São José promove conscientização sobre o Imposto Solidário

Paula Pessoa





Você sabia que, ao destinar parte do seu Imposto de Renda, é possível beneficiar crianças, adolescentes e idosos da nossa cidade? Sua doação faz toda a diferença para o Fumdicad (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e o Fumid (Fundo Municipal do Idoso), sem custo adicional para você.

Na tarde desta segunda-feira (31), a Prefeitura de São José dos Campos divulgou a campanha do Imposto Solidário 2025 em coletiva de imprensa, com o objetivo de incentivar os munícipes (pessoas físicas) e as empresas (pessoas jurídicas) a engajarem e participarem da causa.

Representantes da Receita Federal, do Sescon-SP (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo) e da Assecon (Associação das Empresas Contábeis) estiveram presentes e reforçaram a parceria.

Em 2024, o município arrecadou como imposto solidário apenas 1,71%, portanto, as ações visam ampliar a conscientização dos contribuintes, para que, com o engajamento de todos, haja aumento nas doações que beneficiam projetos voltados aos idosos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na cidade.

Consulte aqui os materiais informativos da campanha.

Evento reuniu imprensa, autoridades e convidados para divulgar as ações| Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Campanha

Foi criado um hotsite exclusivo para a mobilização, onde os interessados encontram informações detalhadas sobre como participar. O prazo para declaração do Imposto de Renda 2025 começou em 17 de março e prossegue até 30 de maio.

A campanha tem a parceria do Fundo Social de Solidariedade, que mantém a mobilização permanente ao longo de todo o ano para recebimento de doações para ajudar quem mais precisa.

Como doar

A doação para o Imposto Solidário 2025 deve ser informada antes do envio da declaração de renda para a Receita Federal, sem ter que pagar nada a mais por isso e de forma fácil, rápida e segura.

Com essa ação, os contribuintes ajudam as organizações da cidade que atendem crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social, garantindo-lhes melhores condições de vida e dignidade.

As pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto devido, sendo 3% para o Fumid e 3% para o Fumdicad. Ou escolher um dos fundos e doar 3%.

Já as pessoas jurídicas podem doar até 2% do lucro real, sendo 1% para o Fumid e 1% para o Fumdicad. Ou optar por um dos fundos, doando 1%.

Para saber como fazer a destinação aos fundos, entre no site da Receita Federal.

Passo a passo:

Escolha “doar” e acesse as “fichas de declaração”

Em seguida, “doação diretamente na declaração”

Marque a opção “municipal” e, para terminar, “São José dos Campos”

Escolha quem vai receber a doação (Fundo Municipal do Idoso e Fundo Municipal da Criança e do Adolescente)

Siga o passo a passo detalhado na página da Receita Federal.

Novos projetos

As doações serão utilizadas em projetos, após a realização de editais, para ajudar crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Poderão receber as verbas as entidades atualmente cadastradas no CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e CMDPI (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa).

Benefícios das doações

• Ajuda quem mais precisa

• É uma forma legal e segura de ajudar e incentivar projetos sociais

• Amplia a proteção às crianças, adolescentes e idosos

• É a participação cidadã em benefício de toda a sociedade, sem custo

• Garante um futuro melhor para crianças, adolescentes e idosos

• O contribuinte não pagará mais imposto nem terá sua restituição diminuída

• É um ato de cidadania efetiva

• Seu imposto vira destinação e sonhos viram realidade

Campanha reforça importância da solidariedade na hora de declarar o IR |Foto: Cláudio Vieira/PMSJC



