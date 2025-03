São José Basketball se recupera na LBF com vitória sobre o Cerrado

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

Em mais uma grande atuação coletiva, o Pontz São José Basketball feminino venceu o Cerrado Basquete fora de casa por 73 a 57 neste domingo (30), em partida disputada no ginásio da ASCEB, em Brasília/DF, pela LBF Caixa.

O resultado mantém as joseenses na quinta colocação da competição, com 60% de aproveitamento, com três vitórias em cinco jogos, sendo que quatro dessas partidas foram longe de casa. O Cerrado fica na nona posição, com 20% de aproveitamento.

A vitória reabilitou o time joseense, que na sexta-feira à noite perdeu para o Sampaio Correia por 79 a 57 em São Luiz-MA

A ala Jenifer Munõz foi o principal nome da partida, com 23 pontos anotados e sete roubos de bola. Lau Isaias, com 17 pontos e seis rebotes, e Manu Rios, com 13 pontos e nove assistências, também se destacaram. Pela equipe da casa, a ala Lee Lisboa foi a cestinha com 16 pontos.

O time joseense volta à quadra na próxima quinta-feira (3), às 19h30, quando encara o Sesi Araraquara em casa, no ginásio do Teatrão. A entrada é gratuita e sem necessidade de reserva de ingresso.

Foto: Felipe Costa



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida