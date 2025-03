Qual filme vai passar Quarta (02/04) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Corujão

COnfira a programação da Globo hoje, 02/04/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Quarta-feira (02/04/2025) na TV Globo

A programação da TV Globo para o dia 2 de abril de 2025 traz opções para os fãs de romance e drama, com produções emocionantes na Sessão da Tarde e no Corujão I. Confira os destaques:

Sessão da Tarde – 15h30 (Horário de Brasília)

Receita Para O Amor

Título Original : A Taste Of Summer

: A Taste Of Summer País de Origem : Estados Unidos

: Estados Unidos Ano de Produção : 2019

: 2019 Diretor : Peter Deluise

: Peter Deluise Elenco : Alison Araya, Eric Winter, Hannah Pederson, Matt Mazur, Roselyn Sanchez

: Alison Araya, Eric Winter, Hannah Pederson, Matt Mazur, Roselyn Sanchez Gênero: Romance

Esse filme encantador acompanha a jornada de uma chef talentosa que decide abrir seu próprio restaurante em uma cidade pequena. No entanto, ela acaba competindo com um charmoso chef local em um festival gastronômico, e entre desafios culinários, um romance inesperado surge.

Corujão I – 02h30 (Horário de Brasília)

O Grande Circo Místico

Título Original : O Grande Circo Místico

: O Grande Circo Místico País de Origem : Brasil

: Brasil Ano de Produção : 2018

: 2018 Diretor : Cacá Diegues

: Cacá Diegues Elenco : Jesuíta Barbosa, Bruna Linzmeyer, Rafael Lozano, Catherine Mouchet, Antônio Fagundes, Vincent Cassel, Mariana Ximenes

: Jesuíta Barbosa, Bruna Linzmeyer, Rafael Lozano, Catherine Mouchet, Antônio Fagundes, Vincent Cassel, Mariana Ximenes Gênero: Drama

Inspirado no poema de Jorge de Lima e na música de Chico Buarque e Edu Lobo, o filme narra a saga de cinco gerações de uma família circense, acompanhando seus desafios e amores desde a fundação do circo em 1910 até os dias atuais. Com uma estética única e um elenco renomado, a produção mistura fantasia e realidade para contar uma história cheia de magia e emoção.

Prepare a pipoca e aproveite a programação da Globo com essas produções envolventes!

Prepare-se para uma quarta-feira emocionante e cheia de histórias inspiradoras e eletrizantes!