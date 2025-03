Prefeitura realiza 3° convocação de nível superior e técnico – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) realizam a terceira convocação para estagiário de nível superior e técnico, referentes ao Processo de Seleção Pública de Estagiários, conforme o Edital nº 03/2024. Os estagiários de nível técnico terão uma jornada de 6 horas diárias, com bolsa-auxílio no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Já os estagiários de nível superior também terão uma carga de 6 horas diárias, com bolsa-auxílio no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Os convocados deverão comparecer à Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ubatuba, localizada na Av. Dona Maria Alves, nº 865 – Centro, Ubatuba/SP, no dia 07 e 08 de abril, das 9h às 11h30 e 14h às 16h, munidos dos documentos solicitados via email, para a realização da 3ª fase da seleção, que consiste na entrega de documentos.

CARGOS CONVOCADOS:

NÍVEL SUPERIOR:

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Engenharia da Computação

Tecnologia de Recursos Humanos

NÍVEL TÉCNICO: