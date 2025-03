Prefeitura de Sorocaba divulga agenda de abril dos Ônibus Azul e Rosa da Saúde – Agência de Notícias

Com o objetivo de levar atendimento em saúde sempre para mais próximo da população, em todas as regiões da cidade, os Ônibus Azul e Rosa, da Secretaria da Saúde (SES), estarão em endereços diferentes durante abril. As unidades móveis oferecem assistência nas áreas de Ginecologia e Urologia, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 7h.

No dia 1º de abril os ônibus estarão na UBS Lopes de Oliveira, localizada na Avenida Riusaku Kanizawa, 795. No dia 2, os atendimentos do Ônibus Rosa serão realizados no atendimentos no Paço Municipal. Nos dias 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 16 a unidade móvel assistirá a população no Coop, na Av. Itavuvu, nº 3.799. De 22 a 25 e de 28 a 30 de abril, a população será atendida no Ônibus Rosa na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro. Em todos esses dias, a partir de 2 de abril, todos atendimentos no Ônibus Azul serão realizados na Policlínica Municipal.

Para o Ônibus Azul, no dia 7 e 28 serão disponibilizadas, por ordem de chegada, 12 senhas, a partir das 7h. Nos dias 2, 3, 9, 11, 16, 24 e 30 serão distribuídas aos munícipes 24 senhas, também a partir das 7h. Ainda, nos dias 1, 8, 15, 22 e 29 serão ofertadas 48 senhas. Para o ônibus Rosa, serão entregues 12 senhas em todos esses dias, a partir das 7h.

Para ser atendido, é necessário levar um documento de identidade, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e o cartão da Unidade Básica de Saúde (UBS), para encaminhamentos e agendamentos. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta, das 8h às 17h, pelos telefones da Secretaria da Saúde: (15) 3238-2430 e (15) 3238-2332.