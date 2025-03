Participe da “1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora”, faça sua inscrição, mande sua proposta até dia 03/04/2025 e ajude a construir políticas para a saúde do trabalhador e da trabalhadora em Guaratinguetá.

A Prefeitura de Guaratinguetá disponibilizou um questionário online para ouvir a população sobre as principais demandas e desafios relacionados à saúde do trabalhador e da trabalhadora no município. O formulário estará disponível até o dia 03 de abril de 2025 às 17:00.

As demandas informadas pela população contribuirão para a construção de propostas que serão debatidas na 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de 2025 que acontecerá no dia 08 de abril, no auditório da Secretaria de Educação.

Além de enviar sugestões e propostas, que serão analisadas e discutidas durante a Conferência, o cidadão também pode formalizar seu interesse em ser Delegado, para representar o município de Guaratinguetá, nas próximas etapas Regionais . Essa é uma oportunidade para que trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, representantes de movimentos sociais e toda a comunidade possam contribuir diretamente com a formulação de políticas públicas voltadas à saúde no ambiente de trabalho.

Por que participar?

✅ Sua opinião ajudará a definir as prioridades para a saúde do trabalhador em Guaratinguetá;

✅ As propostas enviadas poderão ser levadas para discussão na 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Estado de São Paulo;

✅ A pesquisa garante a participação de diversos segmentos da sociedade, promovendo um debate mais inclusivo e representativo.

Acesse e participe!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1hTJ-YMFkZLE1WpEAvnfq4Zjzt27GiSVIPoqzFa4vxSoq6A/viewform?usp=header

Juntos, podemos fortalecer programas e ações que garantam mais saúde, segurança e qualidade de vida para todos os trabalhadores e trabalhadoras!