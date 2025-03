PALPITES Bucaramanga x Colo Colo Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (01), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Bucaramanga x Colo Colo acontece Hoje (01) às 21h30 hs. O mandante da partida Buca QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Bucaramanga x Colo Colo: onde assistir, horário e escalações na Libertadores

A fase de grupos da Libertadores 2025 começa com um confronto promissor entre Atlético Bucaramanga e Colo Colo. O duelo acontece nesta terça-feira (1º), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio José Américo Montanini, em Bucaramanga, Colômbia. A partida terá transmissão exclusiva pelos serviços de streaming Paramount+ e Disney+.

Detalhes da partida

🏆 Competição: Copa Libertadores 2025 – 1ª rodada da fase de grupos

Terça-feira, 1º de abril de 2025 ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) 📍 Local: Estádio José Américo Montanini, Bucaramanga (COL)

Estádio José Américo Montanini, Bucaramanga (COL) 📺 Onde assistir: Paramount+ e Disney+ (streaming)

Paramount+ e Disney+ (streaming) 🟨 Árbitro: Carlos Paul Benitez Achar (PAR)

Prováveis escalações

🟡🟢 Atlético Bucaramanga

Técnico: Diego Martínez

Escalação: Quintana; Gutierrez, Romaña, Henao e Hinestroza; Castro e Flores; Londono, Sambueza e Castañeda; Luciano Pons.

🔵🔴 Colo Colo

Técnico: Flavio Robatto

Escalação: Cortes; Opazo, Villagra e Wiemberg; Zavala, Pavez, Arturo Vidal, Pizarro e Cepeda; Alexander Oroz e Correa.

Análise do confronto

O Atlético Bucaramanga chega para sua estreia na Libertadores buscando surpreender jogando em casa. Com um elenco competitivo e comandado pelo técnico Diego Martínez, o time colombiano aposta na força de sua torcida para iniciar a competição com o pé direito.

Já o Colo Colo, um dos clubes mais tradicionais do Chile, conta com a experiência de Arturo Vidal, que pode ser um diferencial no meio de campo. O time comandado por Flavio Robatto quer mostrar sua força fora de casa e garantir pontos importantes nesta fase de grupos.

A partida promete ser equilibrada, com o Bucaramanga apostando na posse de bola e jogadas ofensivas, enquanto o Colo Colo pode explorar os contra-ataques e a experiência de seus jogadores para tentar a vitória.

Onde assistir Bucaramanga x Colo Colo ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelos serviços de streaming Paramount+ e Disney+.

Onde Assistir à Libertadores 2025

Os jogos da Libertadores 2025 serão transmitidos no Brasil por diversos canais e plataformas. Os direitos de transmissão estão divididos entre:

TV Aberta: Globo

Globo TV Fechada: ESPN

ESPN Streaming: Paramount+ e Disney+

