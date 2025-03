Kings League Brasil tem show de Loud, Furia, Capim e emoção com Elite e G3X, veja resultados

Kings League Brasil: Resultados da 1ª Rodada e Destaques da Competição

A estreia da Kings League Brasil aconteceu neste sábado (29), na Arena Kings League Brasil, em Guarulhos (SP). A competição, que traz um formato inovador de futebol 7, já iniciou com grandes emoções, incluindo goleadas e disputas equilibradas.

Resultados da 1ª Rodada

Nyvelados 1 x 0 Desimpedidos

Dendele 2 x 6 Furia

Capim 6 x 4 Funkbol

Loud 8 x 4 Fluxo

Real Elite 3 x 4 G3X

A partida entre Nyvelados e Desimpedidos entrou para a história como o primeiro jogo da competição no Brasil, e o primeiro gol foi marcado nos acréscimos do primeiro tempo. A Furia, equipe presidida por Neymar, também brilhou na rodada, aplicando uma goleada de 6 a 2 sobre o Dendele.

Destaques da Rodada

Furia goleia na estreia: Com Neymar presente na arena, a equipe não decepcionou e demonstrou grande força ofensiva.

Com Neymar presente na arena, a equipe não decepcionou e demonstrou grande força ofensiva. Loud impõe respeito: O time venceu o Fluxo por 8 a 4, se consolidando como um dos favoritos.

O time venceu o Fluxo por 8 a 4, se consolidando como um dos favoritos. Equilíbrio em Real Elite x G3X: A partida foi decidida por um gol de diferença, mostrando o alto nível competitivo do torneio.

Entenda a Kings League Brasil

A competição segue o formato do futebol 7, com jogos de 40 minutos divididos em dois tempos de 20 minutos. Diferente do futebol tradicional, não há empates: todas as partidas têm um vencedor definido.

Com partidas emocionantes e a presença de grandes nomes do futebol e da internet, a Kings League Brasil promete movimentar o cenário esportivo nacional. A próxima rodada promete mais emoções e rivalidades intensas. Acompanhe para mais atualizações!