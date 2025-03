Idosos do projeto Vida Ativa participam de experiência Intergeracional no Campo Olímpico de Golfe – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida levará, nesta terça-feira (1/4), os participantes do projeto Vida Ativa para uma experiência única no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A atividade faz parte da programação do projeto Bacanidade e tem como objetivo promover o aprendizado, o lazer e a conscientização ambiental por meio do esporte.

Durante a visita, os idosos terão a oportunidade de conhecer um dos legados dos Jogos Olímpicos Rio 2016, um campo com 18 buracos e 970 mil m², integrado à Reserva Natural de Marapendi. Além de aprenderem noções básicas do golfe e praticarem tacadas, os participantes assistirão a uma palestra sobre meio ambiente, abordando práticas de conservação e a importância da sustentabilidade no esporte.

O Campo Olímpico de Golfe é reconhecido por sua convivência harmoniosa com a fauna local, abrigando espécies como capivaras, jacarés e preguiças. A proposta intergeracional da atividade busca não apenas oferecer um momento de diversão e aprendizado, mas também estimular o convívio entre diferentes gerações, reforçando a troca de experiências e valores entre os participantes.

O secretário de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, Felipe Michel, destacou a importância da iniciativa.

– Proporcionar experiências como essa aos nossos idosos é essencial para estimular o envelhecimento ativo e saudável. Além do contato com um esporte olímpico, eles terão a oportunidade de refletir sobre a importância da preservação ambiental.

A ação integra as atividades da Prefeitura do Rio voltadas à promoção do bem-estar da população idosa, incentivando práticas que contribuem para a qualidade de vida e o engajamento social.