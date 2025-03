ICV realiza encontro sobre fluxos e protocolos de atendimento a crianças e adolescentes em situação de violência

30/03/2025 |

O Instituto Cândida Vargas (ICV), unidade que integra a rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, sediará, nesta segunda-feira (31), um encontro voltado ao fortalecimento dos fluxos e protocolos de atendimento a crianças e adolescentes em situação de violência. O evento acontecerá às 14h, no auditório do ICV.

A atividade será conduzida por membros da Comissão (Eixo Saúde) de Monitoramento do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes (2021-2031). O público-alvo inclui profissionais de saúde, residentes, estudantes, preceptores do ICV e diretores dos Distritos Sanitários da Capital.

Segundo Sandra Garcia, coordenadora multiprofissional do Serviço de Violência do ICV, essa ação faz parte de uma série de apresentações que já vêm sendo realizadas em outras unidades da rede municipal. “Na última sexta-feira, o mesmo conteúdo foi apresentado no Hospital Infantil Valentina, com a participação de diretores das UPAs. Agora, na segunda-feira, será a vez do Instituto Cândida Vargas sediar o encontro, com a presença dos diretores dos Distritos Sanitários, e no dia 10 de abril outras unidades da rede também receberão essa capacitação”, explicou.

Sandra destacou ainda que o trabalho da Comissão de Monitoramento envolve diversos segmentos, não apenas a área da Saúde. “Nosso grupo tem atuado há anos na elaboração e agora na implantação e monitoramento do Plano Municipal, que se tornou lei e tem vigência até 2031. Além disso, estamos divulgando os fluxos e protocolos que foram estruturados para qualificar a assistência às crianças e adolescentes em situação de violência”, concluiu.