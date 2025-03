Estudantes do IFSP se destacam na Febrace 2025 com projetos inovadores – IFSP

Com sete projetos finalistas e múltiplos prêmios, alunos do IFSP demonstraram excelência em pesquisa e inovação na maior feira de ciências do Brasil

A participação do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) 2025 mais uma vez foi marcada por grandes conquistas. Anualmente, a instituição incentiva a iniciação científica entre seus alunos e vê suas pesquisas serem reconhecidas no evento, que é uma das principais plataformas para o fomento de novos talentos e vocações para a ciência no Brasil.

Este ano, os estudantes do IFSP levaram projetos inovadores para a feira, abordando desde a educação e comunicação até a saúde e tecnologia. Entre os trabalhos finalistas, diversos foram premiados, reafirmando a excelência das pesquisas desenvolvidas na instituição.

Projetos premiados

🏆 Destaque em Engenharia e premiações internacionais

O projeto “SafeSpot: Dispositivo Luminoso de Sinalização Náutica Alimentado por Higroeletricidade”, desenvolvido pelos alunos Giovana Rocha dos Santos, Isadora Alves dos Santos e Vinícius Pavanello Secafim, sob orientação do professor e Edson Anício Duarte, e co-orientação Eduardo Galembeck, foi um dos grandes destaques da Febrace. A pesquisa inovadora, que propõe um sistema de sinalização náutica utilizando higroeletricidade, conquistou seis premiações, incluindo o 1º lugar em Mentalidade Marítima e o 2º lugar na categoria Engenharia.

Além disso, a estudante Giovana Rocha dos Santos foi selecionada para representar o Brasil no National Youth Science Camp (NYSCamp) nos Estados Unidos, um dos programas mais prestigiados para jovens cientistas.

🥉 3º lugar em Ciências Humanas – Educação

Na categoria de Ciências Humanas, o estudante Victor Luidi da Silva Pinheiro, do campus Registro, conquistou o 3º lugar com o projeto “Elaboração de Objeto de Aprendizagem para o Ensino de Estruturas Proteicas”. A pesquisa utilizou impressoras 3D do IFMaker para criar materiais didáticos que facilitam o ensino da estrutura das proteínas. O projeto foi orientado pelo professor Rodrigo Andrade da Cruz.

🎖️ Prêmio FórumCCNTs na área de Saúde e Tecnologia

Outro projeto premiado foi o “BisHappyMind – App de Alívio da Ansiedade em Adolescentes”, dos alunos Cailon Sérgio da Fonseca Dias e Isabely Rocha de Oliveira, do campus Bragança Paulista, sob orientação das professoras Cristina Corrêa de Oliveira e Ana Cristina Gobbo César. A pesquisa resultou no desenvolvimento de um aplicativo inovador, integrado a um smartwatch e realidade virtual, que auxilia no alívio da ansiedade entre adolescentes. O trabalho recebeu o Prêmio FórumCCNTs, garantindo aos alunos a publicação do estudo no site do Fórum.

Finalistas que brilharam na Febrace

Além dos projetos premiados, outros trabalhos dos estudantes do IFSP chegaram à final da Febrace 2025, demonstrando a diversidade e a qualidade das pesquisas desenvolvidas na instituição:

🔹 “Insucesso escolar no ensino médio no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Guarulhos: um estudo da percepção dos estudantes” – Pesquisa que analisou os fatores que impactam a evasão escolar, realizada pelos alunos Tayna Dias Sampaio, Ezequiel Melo Nogueira e Gustavo Borges Cunha, sob orientação do professor Rafael Magno Alves.

🔹 “Análise discursiva de ‘faz o L’: das eleições às redes sociais” – Estudo da aluna Maria Clara Ferreira de Mello Gobbo, do Campus Bragança Paulista, que utilizou a Análise do Discurso de linha francesa para compreender a repercussão do enunciado político nas redes sociais. O trabalho foi orientado pelo professor Rafael Prearo Lima.

🔹 “Desenvolvimento de um sistema de monitoramento e alerta de postura utilizando sensores integrados em cadeira: aplicação do Backwatch para melhoria da ergonomia” – A aluna Julia Azevedo Ferreira, do Campus Suzano, desenvolveu um protótipo que auxilia na correção postural e ergonomia, sob orientação do professor Raphael Antonio de Souza e coorientação de Jairo José Matozinho Cubas.

🔹 “Caracterização de novas linhagens de bactérias produtoras de antibióticos e antifúngicos” – Pesquisa realizada pelas alunas Katherine B. Marchesan e Luiza R. de Souza, que analisaram microrganismos isolados do mel para identificar genes responsáveis pela síntese de compostos antimicrobianos. O estudo foi orientado pela professora Elizabeth Bilsland, com coorientação de Márcio André Miranda.

A importância da Febrace na formação de novos cientistas

A participação dos estudantes do IFSP na Febrace não só demonstra o potencial inovador dos alunos, mas também reforça o papel da iniciação científica no desenvolvimento de futuros pesquisadores e profissionais qualificados. O evento é um importante estímulo para a criatividade e a solução de problemas reais por meio da ciência e da tecnologia.

A cada edição, o IFSP se consolida como uma instituição que valoriza a pesquisa e incentiva seus alunos a desenvolverem soluções inovadoras. As conquistas na Febrace 2025 são mais uma prova do impacto positivo desse incentivo na formação acadêmica e profissional dos estudantes.