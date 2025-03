Durante posse da nova Mesa Diretora, Cícero Lucena destaca transparência e agilidade dos processos no TRE-PB

O prefeito Cícero Lucena destacou a harmonia entre os poderes, nesta segunda-feira (31), durante a posse da nova Mesa Diretora do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) para o biênio 2025/2026, com o desembargador Oswaldo Trigueiro na presidência. A solenidade foi marcada pela presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o governador João Azevêdo, entre representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Tribunal de Justiça (TJ) e de Contas da União (TCU).

“Eu fico muito feliz, reconhecendo primeiro a grande gestão da presidente Agamenilde Dias, renovando a esperança e a confiança da continuidade desse trabalho. Buscando, cada vez mais, a justiça, a transparência e a agilidade dos processos”, afirmou o prefeito na cerimônia de posse realizada no plenário do TRE-PB, no Centro de João Pessoa.

Oswaldo Trigueiro, que era vice-presidente e corregedor-geral eleitoral do TRE-PB desde março de 2024, assumiu o comando da Corte com a saída de Agamenilde Dias. Ele será acompanhado pelo desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, que ocupará a vice-presidência. O magistrado assinou o termo de posse e compromisso prometendo investir de forma intensa na qualidade do trabalho, buscando espaços de reconhecimento, implementando linhas de convivência.

“Penso que é preciso trazer o juiz para o sentimento de pertencimento, dada a nossa sazonalidade, parece que o sentimento de proximidade aparece só nos períodos e em anos eleitorais. É preciso inverter essa lógica. É preciso trazer o juiz para mais perto de sua zona eleitoral”, afirmou o magistrado.”, destacou.

Interação – O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, falou em “fazer uma interação melhor entre o Poder Judiciário Eleitoral e a Câmara dos Deputados, visando o compartilhamento de informações”, através das duas escolas que os poderes têm – a Escola Eleitoral do Judiciário e o Centro de Formação da Câmara dos Deputados. “Para que cada vez mais essa interação represente para a sociedade o acesso a serviços essenciais, informações sobre o funcionamento dessas duas instituições importantes, quem ganha o final é o povo brasileiro, é o povo paraibano”, afirmou o presidente da Câmara Federal.

O governador João Azevêdo ratificou apoio ao Tribunal Regional Eleitoral, dizendo que ele vem desempenhando um papel fundamental para a sociedade, para a democracia, acima de tudo, quando coordena todos os processos eleitorais na Paraíba. “É uma alegria muito grande esse momento da posse do Dr. Oswaldo Trigueiro, por saber que essa condução acontecerá da melhor maneira possível pela competência, pela honestidade, pelo caráter que tem, já demonstrado ao longo da sua vida pública”, enfatizou.

Sucessão – Oswaldo Trigueiro substitui Agamenilde Dias, que deixa o cargo após conduzir o TRE-PB durante o período que incluiu as eleições municipais de 2024. Em retrospectiva, ela disse que sua gestão foi “marcada por esforços para garantir a segurança e a agilidade do processo eleitoral, como o reforço de tropas federais em sete municípios paraibanos no pleito do ano passado”. A desembargadora segue agora para uma nova missão no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde atuará na Corregedoria Nacional de Justiça a convite do ministro Mauro Campbell Marques.