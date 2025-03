Datas dos jogos de play-in e play-off da NBA em abril, Onde Assistir

A temporada regular da NBA 2024-2025 está se aproximando do fim, com a última rodada marcada para 13 de abril de 2025. Com isso, as atenções se voltam para o torneio de play-in e os playoffs, que definirão o campeão desta edição.

Torneio de Play-In

O torneio de play-in ocorrerá entre 15 e 18 de abril de 2025. Participam dessa fase as equipes que terminarem a temporada regular entre a 7ª e a 10ª posição em cada conferência (Leste e Oeste). O formato é o seguinte:

O 7º colocado enfrenta o 8º; o vencedor garante a 7ª vaga nos playoffs.

O 9º colocado joga contra o 10º; o vencedor desse confronto enfrenta o perdedor do jogo entre o 7º e o 8º para disputar a 8ª e última vaga nos playoffs.

Início dos Playoffs

Os playoffs começam em 19 de abril de 2025. As séries são disputadas no formato “melhor de sete”, ou seja, a primeira equipe a vencer quatro jogos avança para a próxima fase. As datas previstas para cada etapa são:

Primeira rodada: a partir de 19 de abril

Semifinais de conferência: início em 5 e 6 de maio

Finais de conferência: início em 20 e 21 de maio

Finais da NBA: início em 5 de junho

Classificação Atual

Até o momento, as equipes que estariam classificadas diretamente para os playoffs e para o torneio de play-in são:

Conferência Leste – Playoffs:

Cleveland Cavaliers Boston Celtics New York Knicks Indiana Pacers Detroit Pistons Milwaukee Bucks

Conferência Leste – Play-In:

Atlanta Hawks Orlando Magic Chicago Bulls Miami Heat

Conferência Oeste – Playoffs:

Oklahoma City Thunder Houston Rockets Denver Nuggets Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies Golden State Warriors

Conferência Oeste – Play-In:

Minnesota Timberwolves LA Clippers Dallas Mavericks Sacramento Kings

Essas posições ainda podem mudar, pois restam jogos a serem disputados na temporada regular.

Próximos Jogos

Confira os próximos confrontos agendados para o início de abril:

Jogos da NBA – Play-In e Playoffs 2025

Data Fase Conferência Times Horário (Brasília) 15/04/2025 Play-In Leste 7º colocado x 8º colocado 20:00 15/04/2025 Play-In Oeste 7º colocado x 8º colocado 22:30 16/04/2025 Play-In Leste 9º colocado x 10º colocado 20:00 16/04/2025 Play-In Oeste 9º colocado x 10º colocado 22:30 18/04/2025 Play-In Leste Perdedor (7º x 8º) x Vencedor (9º x 10º) 20:00 18/04/2025 Play-In Oeste Perdedor (7º x 8º) x Vencedor (9º x 10º) 22:30 20/04/2025 Playoffs – 1ª rodada Ambas 1º colocado x 8º colocado A definir 20/04/2025 Playoffs – 1ª rodada Ambas 2º colocado x 7º colocado A definir 21/04/2025 Playoffs – 1ª rodada Ambas 3º colocado x 6º colocado A definir 21/04/2025 Playoffs – 1ª rodada Ambas 4º colocado x 5º colocado A definir

Kevin Durant sofre lesão no tornozelo durante derrota do Phoenix Suns para o Houston Rockets

Na noite deste domingo (30), o Phoenix Suns enfrentou o Houston Rockets e sofreu uma derrota por 148 a 109. Durante o terceiro quarto, o astro Kevin Durant torceu o tornozelo esquerdo após pisar no pé de Jabari Smith Jr., sendo obrigado a deixar a partida. citeturn0search0

Antes da lesão, Durant acumulava 11 pontos e oito rebotes em 23 minutos de jogo. Devin Booker liderou a pontuação dos Suns com 28 pontos. citeturn0search3

O técnico Mike Budenholzer informou que Durant realizará uma ressonância magnética nesta segunda-feira (31) para avaliar a gravidade da lesão e não acompanhará a equipe nos próximos jogos fora de casa. citeturn0search1

Com um recorde de 35-40, os Suns ocupam a 11ª posição na Conferência Oeste, lutando por uma vaga no torneio play-in. A ausência de Durant pode impactar significativamente as chances da equipe na reta final da temporada regular. citeturn0search4

O próximo compromisso do Phoenix Suns será contra o Milwaukee Bucks nesta terça-feira (1º), seguido por confrontos contra o Boston Celtics na sexta-feira (4) e o New York Knicks no domingo (6). citeturn0search3

Para uma análise mais aprofundada sobre o impacto da lesão de Kevin Durant nos Suns, confira o vídeo abaixo:

O que a lesão de Kevin Durant significa para o futuro dos Phoenix Suns?

partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Lakers x Rockets hoje, HOJE (31) as 23 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

Lakers x Rockets: Onde Assistir ao Vivo ao Jogo da NBA Hoje

Hoje, 31 de março de 2025, o Los Angeles Lakers volta para casa para enfrentar o Houston Rockets em um jogo crucial para as ambições dos Lakers na temporada. A partida será realizada na Crypto Arena, em Los Angeles, e promete ser uma grande disputa entre duas equipes com objetivos diferentes nesta reta final da NBA.

Quando e Onde Assistir:

Data e Hora: 31 de março, às 23h (horário de Brasília)

31 de março, às 23h (horário de Brasília) Local: Crypto Arena, Los Angeles

Crypto Arena, Los Angeles Transmissão ao Vivo: Prime Video e NBA League Pass

Prováveis Escalações:

Lakers: LeBron James, Luka Dončić, Rui Hachimura, Austin Reaves e Jaxson Hayes

LeBron James, Luka Dončić, Rui Hachimura, Austin Reaves e Jaxson Hayes Rockets: Fred VanVleet, Dillon Brooks, Jalen Green, Alperen Şengün e Jabari Smith Jr.

Cenário dos Lakers: O Los Angeles Lakers chega a este jogo com a missão de manter sua posição na quarta colocação da Conferência Oeste, o que garantiria o mando de quadra na primeira rodada dos Playoffs. Mesmo com apenas oito jogos restantes na temporada regular, a equipe sabe que essa tarefa não será fácil. No entanto, a volta de LeBron James, que se recupera de uma lesão na virilha, e o bom desempenho de outros jogadores como Rui Hachimura e Austin Reaves, oferecem boas perspectivas para a equipe.

Com a experiência de campeões da NBA no elenco, como LeBron James, e com a adição recente de Luka Dončić, o Lakers se vê bem posicionado para garantir mais uma vitória na disputa contra um jovem time do Houston Rockets. Apesar do cansaço da equipe adversária, que vem de uma série de jogos fora de casa, os Rockets não podem ser subestimados, especialmente após a vitória impressionante contra os Phoenix Suns.

Relatório de Lesões: O Lakers conta com um desfalque importante na equipe, o ala Maxi Kleber, que ainda se recupera de uma fratura na perna. LeBron James, por sua vez, é listado como “provável” para a partida, já que se recupera de uma lesão recente na virilha.

Por outro lado, o Houston Rockets viajou com seu elenco completo e não tem jogadores ausentes para este jogo.

Expectativa para o Jogo: O Lakers, com sua experiência e elenco estelar, entra como favorito, mas o Rockets não pode ser subestimado. A equipe de Houston tem mostrado resiliência e talento jovem, além de ter recentemente derrotado o Phoenix Suns por uma larga vantagem. O cansaço devido a uma sequência de jogos fora de casa pode ser um fator a ser explorado pelos Lakers.

Para os fãs do Lakers, este é um jogo importante para consolidar a posição no Oeste e manter a boa forma antes dos Playoffs. Não perca a ação ao vivo!