CET-Rio monta esquema de trânsito para show no Estádio Nilton Santos nesta terça-feira – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Entorno do Estádio Nilton Santos terá interdições para show da banda Stray Kids – Fabio Motta/Prefeitura do Rio

A CET-Rio montou um esquema de trânsito para o show da banda Stray Kids, nesta terça-feira (1/4), no Estádio Nilton Santos. A operação de trânsito terá início às 15h e contará com 155 pessoas, entre equipes da CET-Rio, agentes e apoiadores de tráfego, que trabalharão para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas, e também, efetuar os bloqueios durante todo o período do evento. Além disso, dez veículos operacionais e 20 motocicletas darão suporte ao esquema de tráfego. Dezoito painéis de mensagens variáveis vão informar sobre os bloqueios e as rotas alternativas. A orientação ao público, pedestres e motoristas será reforçada com instalações de faixas sobre as intervenções do tráfego.

Técnicos da CET-Rio no Centro de Operações Rio (COR) vão monitorar a movimentação do trânsito da região por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica a fim de garantir as boas condições de trânsito. Todo o entorno do Estádio Nilton Santos terá circulação restrita, portanto, a movimentação dos veículos de moradores somente será permitida mediante apresentação de comprovante de residência. E, além da proibição de estacionamento já existentes na região, em diversas outras vias no entorno do estádio também haverá restrição para estacionar.

Para garantir condições adequadas de fluidez do trânsito, a circulação de ônibus estará proibida nas vias próximas ao estádio, exceto para as linhas regulares da cidade. É indispensável que os motoristas observem toda a sinalização instalada para que não tenham seus veículos removidos para os depósitos públicos.

Importante destacar que as principais vias da região possuem fiscalização por videomonitoramento. Isso significa que, além dos agentes atuando diretamente em campo, outras equipes no COR farão a fiscalização por meio das câmeras para eventuais infrações de trânsito, como por exemplo, estacionamento e embarque/desembarque em local proibido. Sinalização específica já está instalada indicando as proibições em vigor e a existência desse tipo de fiscalização.

A principal recomendação às pessoas que irão ao evento é que utilize o trem para o deslocamento, por ser um transporte de alta capacidade e não diretamente impactado por fechamentos viários.

Interdições

Terça-feira (1/4), das 14h até 2h:

– Rua Dona Teresa

A partir das 15h, serão iniciadas as demais interdições que permanecerão até o escoamento do público. A previsão é que, até 2h do dia seguinte, todas estas vias estejam abertas à circulação:

– Rua Dr. Padilha (toda extensão)

– Rua Goiás, entre a Rua Guilhermina e a Rua José dos Reis

– Rua Arquias Cordeiro, entre a Rua José dos Reis e a Rua Dona Teresa

– Rua José dos Reis (toda extensão)

– Rua Guineza, entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua Goiás

– Rua das Oficinas

– Rua Henrique Scheid

– Rua Sales Guimarães

– Rua Gentil de Araújo

– Rua Coronel Cunha Leal

Desvio ao acesso à Linha Amarela, sentido Avenida Brasil

Das 13h à 1h30:

– O acesso à Linha Amarela, sentido Centro/Fundão, poderá ser realizado pela Rua das Oficinas, a partir do cruzamento com a Rua José dos Reis, sob o viaduto Jornalista Armando Nogueira

Desvios

Os veículos provenientes da Rua Goiás poderão realizar o seguinte desvio:

– Rua Goiás, Rua Guilhermina, Av. Dom Helder Câmara, Rua José Bonifácio e Rua Arquias Cordeiro

Os veículos provenientes da Rua Piauí poderão realizar o seguinte desvio:

– Rua Piauí, Av. Dom Helder Câmara, Rua João Pinheiro, Rua Leopoldina, Rua Silvana e Rua Goiás

Proibição de estacionamento

A partir das 23h de segunda-feira (31/3)

– Rua Dr. Padilha

– Rua das Oficinas

– Rua José dos Reis, entre a Rua das Oficinas e a Rua Bento Gonçalves

– Rua General Clarindo

– Rua Benício de Abreu

– Retorno sob o viaduto Jornalista Armando Nogueira (acesso à Linha Amarela), entre a Rua José dos Reis e a Linha Amarela

– Rua Henrique Scheid

– Rua Gentil de Araújo

– Rua Angelina, entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua Arquias Cordeiro

– Rua José dos Reis, entre a Rua Arquias Cordeiro e a Rua Bento Gonçalves

– Rua José dos Reis, entre a Rua das Oficinas e a Rua Henrique Scheid

Moradores do entorno

Os veículos de moradores, devidamente identificados com comprovante de residência, poderão acessar à área interditada. Entretanto, não poderão estacionar nas vias sinalizadas com proibição de estacionamento.

Recomendações importantes

– Os pedestres deverão realizar as travessias nos locais indicados pela sinalização ou orientados pelos agentes de trânsito

– Aos motoristas recomenda-se evitar a região do evento, em função da quantidade de vias interditadas, as condições de circulação estarão alteradas nos dias do evento

– É importante que todos estejam atentos às orientações dos agentes de trânsito e de toda a sinalização implantada na área

– O uso do transporte público, como a integração do metrô e o trem da Supervia, é a melhor opção para o deslocamento ao evento