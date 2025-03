ASSISTIR Botafogo x Corinthians AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (01/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Botafogo x Corinthians Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (01) às 18 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Botafogo, que busca a vitória sob seus domínios.

Botafogo x Corinthians U20: Onde Assistir, Livescore e Detalhes da Partida (01/04/2025)

O duelo entre Botafogo-RJ U20 e Corinthians U20 promete agitar o Brasileirão Sub-20 nesta terça-feira, dia 1º de abril de 2025, às 18h (horário de Brasília). A partida acontece em um momento crucial da competição, com ambas as equipes buscando pontos importantes na tabela.

Onde Assistir ao Vivo?

Os torcedores poderão acompanhar a partida por meio de transmissões ao vivo em plataformas especializadas. Algumas casas de apostas também disponibilizam streaming ao vivo para usuários cadastrados e com saldo na conta.

Últimos Resultados

Botafogo-RJ U20

29/03/2025 – Botafogo U20 2×1 Americano-RJ U20 ✅

– Botafogo U20 2×1 Americano-RJ U20 ✅ 26/03/2025 – Juventude U20 2×1 Botafogo U20 ❌

– Juventude U20 2×1 Botafogo U20 ❌ 22/03/2025 – Bangu U20 1×4 Botafogo U20 ✅

– Bangu U20 1×4 Botafogo U20 ✅ 19/03/2025 – Botafogo U20 2×0 América-MG U20 ✅

– Botafogo U20 2×0 América-MG U20 ✅ 16/03/2025 – Botafogo U20 2×0 América-RJ U20 ✅

Corinthians U20

26/03/2025 – Corinthians U20 0x0 Cuiabá U20 ⚖️

– Corinthians U20 0x0 Cuiabá U20 ⚖️ 19/03/2025 – Corinthians U20 1×1 Grêmio U20 ⚖️

– Corinthians U20 1×1 Grêmio U20 ⚖️ 14/03/2025 – Bahia U20 1×2 Corinthians U20 ✅

– Bahia U20 1×2 Corinthians U20 ✅ 25/01/2025 – São Paulo U20 3×2 Corinthians U20 ❌

– São Paulo U20 3×2 Corinthians U20 ❌ 22/01/2025 – Grêmio U20 0x1 Corinthians U20 ✅

Histórico de Confrontos Diretos

04/07/2024 – Botafogo U20 2×3 Corinthians U20

– Botafogo U20 2×3 Corinthians U20 27/04/2023 – Corinthians U20 1×0 Botafogo U20

– Corinthians U20 1×0 Botafogo U20 12/10/2021 – Botafogo U20 2×2 Corinthians U20

– Botafogo U20 2×2 Corinthians U20 25/11/2020 – Botafogo U20 3×0 Corinthians U20

– Botafogo U20 3×0 Corinthians U20 16/10/2019 – Corinthians U20 3×0 Botafogo U20

Análise e Palpite

O Botafogo-RJ U20 chega embalado com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, enquanto o Corinthians U20 não perde há três partidas. O retrospecto recente favorece o Timão, mas a boa fase do Botafogo pode equilibrar as forças.

Melhor aposta: Ambas as equipes marcam (Sim)

Ambas as equipes marcam (Sim) Odds (Estrelabet): Vitória Botafogo U20: 2.36 Empate: 3.00 Vitória Corinthians U20: 2.90



Conclusão

O confronto entre Botafogo-RJ U20 e Corinthians U20 promete ser disputado e pode definir posições importantes no Brasileirão Sub-20. Com um histórico equilibrado e times em boa fase, os torcedores podem esperar um grande espetáculo de futebol de base!

Fique ligado para acompanhar ao vivo, estatísticas e livescore da partida em tempo real!

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?