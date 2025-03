Agência Minas Gerais | Governo de Minas entrega 32 novos ônibus metropolitanos em Nova Lima

O Governo de Minas Gerais avança na renovação da frota de transporte público da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) com a entrega de 32 novos ônibus para atender às linhas que operam em Nova Lima, Raposos e Rio Acima. Até o momento, mais de 500 veículos novos já estão circulando por toda a RMBH.

Essa entrega faz parte do acordo firmado em setembro de 2024 entre o Governo de Minas, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), com intermediação da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), Controladoria-Geral do Estado (CGE-MG) e Advocacia-Geral do Estado (AGE-MG).

Os novos veículos representam um grande passo para a modernização do transporte público da Grande BH.

“Estamos promovendo a maior renovação da frota da história do transporte metropolitano, trazendo mais modernidade, agilidade e conforto para os passageiros. Com os novos veículos, vamos reduzir a idade média da frota e oferecer uma experiência melhor para quem utiliza o transporte público. Essa é uma conquista importante para toda a população da Região Metropolitana”, destacou o secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno.

Renovação da frota

Com a entrada dos novos veículos, a idade média da frota da RMBH, composta por 2,4 mil ônibus, será reduzida de 11 para 6 anos até o final de 2025.

Os novos veículos estão circulando em linhas que atendem diversos municípios da Região Metropolitana, como Contagem, Santa Luzia, Vespasiano, Nova Lima, Sabará, Betim, Ibirité e Ribeirão das Neves.

A alocação dos novos ônibus foi definida com base em critérios como a idade dos veículos substituídos, número de reclamações e volume de passageiros transportados.

Até o final de 2025, 850 novos veículos estarão em atividade. Ao todo, o projeto prevê investimentos de R$ 382 milhões, destinados a reequilibrar os contratos do transporte coletivo devido aos impactos da pandemia.