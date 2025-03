Agência Minas Gerais | Governo de Minas e Polícia Militar anunciam novo modelo de policiamento rural na maior feira do agro do Estado

O governador Romeu Zema e o chefe do Estado Maior da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), coronel Maurício José de Oliveira, apresentaram um novo modelo de policiamento no campo baseado no calendário agrícola, nesta segunda-feira (31/3). O anúncio foi feito em primeira mão para produtores rurais dos mais diversos segmentos, na Feira do Agronegócio Mineiro (Femec) 2025, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, maior evento do setor no estado.

A metodologia lançada pelo Governo de Minas e pela Polícia Militar tem o objetivo de prevenir delitos sazonais e específicos de cada localidade e garantir a segurança em todas as etapas da produção. O modelo prevê, inclusive, a desarticulação de quadrilhas especializadas em roubo de cargas, tráfico de drogas e crimes ambientais.

























“A nossa Polícia Militar tem se especializado cada vez mais para dar essa segurança, que varia conforme a região e o período do ano”, concluiu o governador de Minas. Outro destaque da iniciativa é que será possível customizar a atuação preventiva de acordo com as características de produção agrícola de cada município mineiro, levando em conta os ciclos de produção: preparo do solo, plantio, tratos culturais, colheita e vazio sanitário.

Combate ao crime organizado

Dentro do novo modelo de planejamento da PMMG está a realização da operação “PMMG 250 Anos Agrogerais Segura”. Estão previstas, por exemplo, abordagens a veículos e pessoas, além de fiscalizações de infrações ambientais, e orientações aos produtores rurais sobre medidas preventivas de segurança.

Além das ações desenvolvidas pelo policiamento rural, que mantém uma presença constante no campo com rondas preventivas nas propriedades, estradas vicinais e áreas de difícil acesso, com interação direta com os moradores destas localidades, a operação contará ainda com alguns reforços.

Destaque para o apoio de militares dos Batalhões de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) e Meio Ambiente (BPMMAmb), do serviço de inteligência da corporação, que atuará no mapeamento e identificação de atividades criminosas, e de aeronaves das PMMG, que apoiarão o serviço policial em solo. Também estão previstas ações conjuntas com outros órgãos.

A Polícia Militar também utiliza tecnologias, como drones, com possibilidade de uso do reconhecimento facial, e reforço do treinamento de todos os militares que atuam no Patrulha Rural para uso do aplicativo “QApp – módulo Policiamento Rural”. A ferramenta permite o levantamento de estradas rurais via GPS, do georreferenciamento das comunidades e cadastro de propriedade rural.

A PMMG está presente nos 853 municípios de Minas e, desde 2001, mantém ativo o serviço de Patrulha Rural em 283 municípios, com foco em polícia ostensiva, prevenção criminal e interação comunitária. O policiamento é executado por militares que atuam em veículos de quatro rodas com armamentos e equipamentos adequados para prevenção pronta resposta às ocorrências.

Números

Houve redução de 3,5% nos crimes de roubo e de 14,7% nos crimes de furto nas zonas rurais de Minas, na comparação entre os anos de 2023 e 2024. Em 2024, foram presas 1.070 pessoas, por meio de cumprimento de mandados de prisão, 1.162 por tráfico ilícito de drogas, 1.175 foragidos da Justiça recapturados, e mais de 1,4 mil por porte ou posse ilegal de arma de fogo/restrito.

Segurança no campo

Neste mês de março, o Governo de Minas – por meio da PMMG, da Polícia Civil (PCMG) e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) – e o Sistema Faemg anunciaram a “Agenda Positiva para Segurança no Campo”.

As medidas têm o objetivo de resguardar os produtores e suas propriedades não só no momento da colheita, mas durante o ano todo. Além das estratégias de operações e da interação comunitária da PMMG, a iniciativa também conta com ações como o projeto “Campo Seguro”, da Polícia Civil, que propõe um modelo de atuação integrada, baseado na troca de informações e no alinhamento de protocolos entre as delegacias envolvidas nas investigações.

A PCMG tem 11 delegacias especializadas de Repressão a Crimes Rurais no estado, instaladas nas cidades de Uberaba, Uberlândia, Frutal, São Sebastião do Paraíso, Araxá, Passos, Guaxupé, Patrocínio, Alfenas, Poços de Caldas e Belo Horizonte.

Em parceria com o Sistema Faemg, um curso obrigatório também está sendo preparado para 100% do efetivo da PCMG, como forma de aprimorar as investigações no campo, partindo de uma aproximação ainda maior da realidade e as especificidades das áreas rurais.

Cristiano Machado / Imprensa MG





Convênio para atendimentos aéreos

Ainda em Uberlândia o governador Romeu Zema anunciou o aumento da área de cobertura, no estado, para atendimentos emergenciais de saúde feitos com aeronaves oficiais do Governo de Minas. Por meio de convênio firmado entre governo e prefeitura, helicópteros Pegasus do Comando de Aviação do Estado (Comave), da PMMG, passam a ser utilizados para serviços aéreos de urgência e emergência.

As aeronaves para acionamento ficam na Base Regional da Aviação do Estado (2ª Brave), na cidade. Conforme termo assinado, as demandas podem ser atendidas tanto em missões dentro de MG, como também em outros estados brasileiros.

A utilização dos helicópteros da PMMG vai contribuir, efetivamente, para salvar mais vidas. Isto porque não apenas reduz significativamente o tempo de transferências inter-hospitalares, como também dá mais agilidade na resposta a situações como acidentes graves de trânsito, traumas ocorridos nas zonas rurais, quadros clínicos agudos, entre outros casos.

“Esse helicóptero, que até então seria utilizado exclusivamente para a finalidade de segurança pública, também será utilizado para atendimento aeromédico. E nós sabemos que, em muitas situações, cada minuto a menos no atendimento faz toda a diferença. Em uma região como essa, que tem uma área rural tão dinâmica, tão grande, com tantas pessoas trabalhando, esse tipo de atendimento, de transporte se torna ainda mais importante”, reforçou Zema.

Vale ressaltar que o termo firmado com a administração municipal é um incremento nos serviços já disponíveis, em cooperação para melhoria no atendimento local. Neste convênio, a prefeitura assume o custeio da capacidade operacional dos helicópteros em voos emergenciais. O valor estimado é de R$ 2,17 milhões.