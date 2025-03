Agência Minas Gerais | Fundação João Pinheiro abre chamada para programa de assessoramento técnico gratuito a municípios mineiros 

Entre os dias 31/3 e 16/4, a Fundação João Pinheiro (FJP) recebe inscrições de municípios mineiros interessados em obter assessoria técnica gratuita em diferentes áreas da administração pública por meio do Programa de Internato em Administração e Gestão Municipal (Prinagem). O Edital de Chamamento dos municípios já está disponível no site da instituição. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do preenchimento de um formulário on-line e envio, por email, da documentação listada no Edital.

Em sua 18ª edição, o programa é uma atividade de extensão universitária que leva alunos do curso de graduação em Administração Pública (Csap) da FJP às prefeituras para atuarem em colaboração com agentes públicos municipais em áreas como orçamento e finanças, gestão de pessoas, licitação e compras, planejamento, avaliação de políticas públicas e logística, entre outras. Nesta primeira edição de 2025, as atividades presenciais nas cidades estão previstas para acontecer entre 14/7 e 1/08.

Prinagem

Iniciativa original da FJP, o Programa de Internato em Administração e Gestão Municipal (Prinagem) teve início em 2016 com a proposta de oferecer aos alunos do curso de graduação em administração pública uma atividade de extensão universitária que possibilitasse a eles vivenciar a dinâmica da gestão municipal, aprender com os servidores das cidades e contribuir para a melhoria dos processos e políticas públicas nos municípios de Minas Gerais.

Até o momento, o programa já teve 17 edições realizadas, com participação de 165 estudantes, 22 professores e forneceu assessoramento técnico a 104 municípios de Minas Gerais.

Reconhecimento nacional

Em 2019, o Prinagem foi um dos vencedores do 23º Concurso de Inovação no Setor Público, organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). A premiação representou mais uma fonte de validação da iniciativa como uma estratégia relevante de fortalecimento das gestões municipais e de contribuição para o processo de formação complementar de estudantes do campo de públicas.