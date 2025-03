Trabalha Rio cadastra currículos em sete bairros esta semana – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Trabalha Rio fará ações esta semana na Praça Seca e em Guaratiba – Roberto Moreyra/SMTE

O Trabalha Rio, serviço de cadastramento de currículos e encaminhamento de profissionais para vagas de emprego em empresas parceiras da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), estará a postos nesta segunda-feira (dia 31.03), das 9h às 14h, no número 28 da Praça XV de Novembro, em Marechal Hermes. Na ação em conjunto com a Secretaria Municipal de Coordenação Governamental (SMCG), em parceria com a Central 1746, serão oferecidos diversos serviços da Prefeitura do Rio.

No dia 1º de abril, o programa da SMTE será levado à Rua Benevides, esquina com a Rua Sargento Antônio, na Pavuna, também das 9h às 14h. E, no dia seguinte, a equipe se dividirá e estará, das 9h às 14h, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, em Anchieta, e, das 14h às 18h, no Planetário da Gávea (Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100).

“No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, faremos uma ação especial lá no Planetário. Vale lembrar que o número de encaminhamentos de trabalhadores e trabalhadoras para vagas de emprego em empresas parceiras vem crescendo de forma exponencial. Enquanto nos três primeiros meses de 2024 foram registrados 77 encaminhamentos, no mesmo período de 2025 esse número saltou para 445, representando um aumento de 478%’’, assinala o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

No dia 3 de abril, o Trabalha Rio mais uma vez se une, das 9h às 14h, a uma ação em conjunto com a Secretaria Municipal de Coordenação Governamental (SMCG), em parceria com a Central 1746. Desta vez, na Praça Comandante Xavier de Brito, na Tijuca. E na mesma quinta-feira, das 10h às 14h, o serviço será levado para os beneficiários da Cozinha Comunitária do Geidi, na Rua Romancista, 96, no bairro da Freguesia, na Ilha do Governador.

E tem mais: na sexta-feira (dia 4.04), o Trabalha Rio estará, das 9h às 14h, na Rua Figueiredo Camargo, 110, em Padre Miguel. Além de identidade e CPF, o interessado em fazer seu cadastro deve levar carteira de trabalho, PIS e currículo para os locais de atendimento.

Quem não puder ir às ações itinerantes, pode se inscrever no banco de oportunidades da SMTE pela internet, clicando neste link.

Pessoas sem acesso à rede também podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.