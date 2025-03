Seop interdita dois ferros-velhos clandestinos na Zona Norte – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Agentes apreenderam diversos materiais – Fábio Costa/Seop

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) interditou nesta quinta-feira, dia 27, dois ferros-velhos clandestinos na Zona Norte do Rio. Na primeira fiscalização, no bairro do Engenho Novo, o estabelecimento funcionava sem alvará ou qualquer documentação necessária. Durante a ação, os agentes apreenderam diversos materiais, incluindo objetos perfurocortantes, um machado, duas grades, um portão, 20 capas de celular, além de grandes estruturas como mesas e cadeiras e uma lixeira da Comlurb.

Pouco mais a tarde, desta vez no bairro do Engenho de Dentro, as equipes apreenderam um bloco de motor sem procedência, além de 25 objetos perfurocortantes, quatro celulares, uma balança e uma porta de carro. Por não ter alvará de funcionamento, o ferro-velho foi interditado e dois responsáveis foram encaminhados para a 26ª DP, no Méier.

Desde 2021, a Seop já apreendeu 137 toneladas de fios e cobres e interditou mais de 160 estabelecimentos por funcionamento irregular. Durante as operações, 60 pessoas foram conduzidas à delegacia, 116 ligações clandestinas de água e luz foram desfeitas e 830 armas brancas foram apreendidas.