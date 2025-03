Segunda audiência pública para discutir a LDO será na quarta-feira

Cláudio Ribeiro





A Prefeitura de São José dos Campos realiza na quarta-feira (2) a segunda audiência pública da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias. O evento será na Casa do Idoso Centro (Rua Euclides Miragaia, 508, Centro), das 18h às 19h30.

A participação é aberta a todos os interessados, que poderão se inscrever para fazer uso da palavra. Durante o encontro, os cidadãos poderão apresentar as propostas pelo formulário de sugestões, que também estará disponível para preenchimento online, na página www.sjc.sp.gov.br/LDO, até o dia 4 de abril, às 18h.

Após receber as propostas da comunidade, a equipe técnica fará a análise das sugestões. As que puderem ser executadas serão incluídas no projeto de lei a ser enviado à Câmara Municipal.

A LDO define as metas e prioridades para o ano seguinte e orienta a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual). Basicamente, ela direciona o investimento do dinheiro público no próximo orçamento municipal.



