Prefeitura disponibiliza 20 ‘Espaços Pet’ e planeja instalar em mais 13 praças públicas da Capital

Vinte praças de João Pessoa já contam com ‘Espaços Pet’ em funcionamento. Os equipamentos para os animais de estimação foram instalados pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). O investimento foi de R$ 1.444.692,66. De acordo com a Seinfra, mais 13 novas praças também serão contempladas com esses espaços para exercício e treinamento de cães.

“O primeiro ‘Espaço Pet’ foi instalado na Praça Clócio Beltrão, na Avenida Beira Rio, e foi tão bem aceito pela população que nós já implantamos mais 19 espalhados em toda a cidade. Fizemos uma contratação na ordem de R$ 1,4 milhão para implantar vinte deles que já estão prontos. Hoje, todo projeto de praça nova, e nós estamos com mais 13 em implantação, já contempla esses espaços”, explicou o secretário executivo de Infraestrutura da Capital, Luciano Nóbrega.

Essa demanda surgiu através da iniciativa das Secretarias de Meio Ambiente (Semam) e de Planejamento (Seplan), que desenvolveram um projeto piloto, implantado na Praça Clócio Beltrão, na Beira Rio. “Diante disso, a população acatou de maneira muito intensa, frequentando a praça junto com seus animais de estimação, e daí surgiu a ideia de expandir isso para toda a cidade”, relatou Luciano Nóbrega. Segundo ele, essa expansão também inclui as praças que estão sendo revitalizadas.

A ideia de implantar os ‘Espaços Pet’ foi bem aceita por toda a família de Luna, uma jovem e linda cadelinha da raça Husky Siberiano. Luna vem ao Espaço Pet na companhia da família, Isabelle, de 8 anos, Renato de 16 anos e Fabíola Brito, a mãe de ‘todos’ eles. Luna é bem ativa e adora passear. Fabíola conta que gostou bastante do espaço no Parque das Três Ruas porque é fresquinho, sombreado pelas árvores. “Sempre que posso trago Luna e meus filhos para passearem aqui no Parque das Três Ruas porque tem opção de diversão para todos eles. Esse Espaço Pet é bacana e Luna gosta de brincar e saltar”, falou.

Bem próximo ao Parque das Três Ruas, os moradores dos Bancários contam com outros dois ‘Espaços Pet’: na Praça da Paz, no trecho bem perto da avenida principal do bairro, e na Praça das Acácias, inaugurada pelo prefeito Cícero Lucena no final do mês de dezembro do ano passado, ao lado de uma unidade de saúde da família (USF). Além do Espaço Pet, a praça também conta com quadra de areia, playground, espaço para caminhada, academia da terceira idade, academia para cadeirante, área de jogos, iluminação em LED, além de calçadas com acessibilidade e estacionamento.

Os frequentadores da Praça das Acácias já viram muitas vezes ‘Castanha’ passeando. Castanha é um lindo e dócil cachorro de 9 anos, da raça Golden retriever. “Moramos aqui nos Bancários e sempre trago ele para passear no Parque das Três Ruas ou aqui na Praça das Acácias”, disse a dona dele, Maria José Meneses. “Ele gosta muito de estar em espaço ao ar livre. Quando falamos passear, ele já fica animado. E ele gosta de passear em toda a praça e aproveitamos para trazer ele nesses ‘Espaços Pet’ para fazer um pouquinho de exercício”, afirmou.

O pequeno Ted, da raça shih tzu, é muito alegre e sapeca. Durante a semana, Josefa Faustino leva seu animal de estimação pra passear na Praça das Acácias, que fica próxima ao Condomínio Jaraguá, onde moram. “O espaço ficou ótimo, dá para o cachorro se exercitar e brincar. Trago sempre que posso, mas prefiro trazê-lo no final da tarde quando o sol está mais suave”, revelou.

Políticas públicas – A implantação dos ‘Espaços Pet’ faz parte de uma política pública da gestão municipal voltada para o bem-estar animal, se somando a outras ações relevantes, como a Clínica Pet, no Centro da cidade, e o Hospital do Pet, no Bairro dos Estados, ambos com atendimento a cães e gatos, fortalecendo a rede de proteção animal na Capital. Mais recentemente, a gestão do prefeito Cícero Lucena criou a Secretaria Municipal de Cuidado e Proteção Animal de João Pessoa, em fevereiro de 2025.

Espaço Pet – É um circuito onde estão concentrados equipamentos para exercício e treinamento dos cães com obstáculos, como pneu, túnel/tubo, passarela, rampa escalada, salto agilidade e conjunto de jogo de estacas. “Esses equipamentos vão além de servir de uma diversão, também servem para o adestramento dos animais, apropriados para o pet estar ali, um espaço delimitado, com brinquedos, com atrativos para o desenvolvimento do pet. Então, isso casou bem com a ideia de unificar um local de praça de convivência da população com os seus animais de estimação”, frisou Luciano Nóbrega.

Locais onde já foram instalados os Espaços Pet:

1. Praça Clócio Beltrão – Avenida Beira Rio (na altura do Rio Jaguaribe)

2. Praça das Acácias – Bancários

3. Parque das Três Ruas – Bancários

4. Praça da Paz – Bancários

5. Praça Comodoro Alexandre (Praça do Seixas) – Seixas

6. Praça Clube do Carro Antigo – Manaíra

7. Praça Chateaubriand Arnaud – Manaíra

8. Praça do Caju – Bessa

9. Praça Pablo Braga – Jardim Oceania

10. Praça Inocoop – Cristo Redentor

11. Praça de Convivência Darci Marinho da Silva – José Américo

12. Praça Engenheiro Solon de Lucena – Ernesto Geisel

13. Praça da Família – Mangabeira VII

14. Praça dos Funcionários – Funcionários

15. Praça dos Colibris – Cidade dos Colibris

16. Praça Padre João Andriole – Altiplano

17. Praça Guilherme Humberto Pessoa Serrano – João Agripino

18. Praça Lauro Leão – Bairro dos Ipês

19. Praça Paschoal Carrilho – Ernesto Geisel

20. Praça Cícero Leite (Praça Cuiá) – Cuiá