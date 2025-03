Operação de fiscalização vistoria 13 estabelecimentos em 11 bairros de Sorocaba – Agência de Notícias

O Setor de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Sorocaba, com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), vistoriou 13 estabelecimentos, em 11 bairros da cidade, em operação que teve início na noite de sábado (29) e se estendeu até a madrugada deste domingo (30). Cinco locais foram autuados ou multados, devido a irregularidades constatadas.

A iniciativa, motivada a partir de denúncias, contemplou estabelecimentos nos bairros: Jardim Santa Rosália, Éden, Jardim Tatiana, Parque Manchester, Jardim Santa Bárbara, Jardim Abatiá, Jardim Simus, Vila Barão, Vila Nova Sorocaba, Parque São Bento e Parque Vitória Régia.

Sete locais estavam fechados no momento da fiscalização e um deles, mais especificamente no Jardim Tatiana, por estar em território de Votorantim, não foi possível fazer a vistoria. Porém, um em Santa Rosália acabou notificado por falta de alvará de funcionamento e obstrução de calçada, assim como um no Éden, bem como outro nesse bairro, pelos mesmos dois motivos, mais atividade geradora de poluição sonora. Ainda no Éden, um estabelecimento foi notificado por não ter o alvará.

No Jardim Abatiá, uma adega foi multada por reincidência devido à falta de alvará de funcionamento e atividade geradora de poluição sonora. O mesmo local acabou ainda autuado por falta de licença especial que permite o funcionamento após a meia-noite.

A Secretaria de Segurança Urbana (Sesu) e as autoridades policiais contam, sempre, com o apoio da população, para que as acione e envie informações, em caso de constatação de perturbação do sossego, eventos clandestinos ou outras irregularidades. O contato pode ser feito pelos telefones: 153 (GCM) e 190 (Polícia Militar).