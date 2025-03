GCM detém dois adolescentes por furto de peças do sistema Integrabike – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve, à 0h40 deste domingo (30), dois adolescentes de 14 anos de idade, acusados de furtar peças de bicicletas que compõem o sistema Integrabike, na região central da cidade. Eles foram abordados nas proximidades da Avenida Dom Aguirre, no Jardim Santa Rosália.

A GCM foi acionada pela empresa que administra o sistema de localização de bicicletas compartilhadas na cidade, após constatação da ocorrência de furto, via sistema de videomonitoramento. No local, onde há uma das estações do Integrabike, os guardas identificaram o furto de peças de bicicletas.

Tendo as características dos suspeitos, a guarnição fez buscas e, nos arredores, com o apoio de outra equipe da GCM, a dupla acabou abordada. Com os dois foram encontradas as peças furtadas, que estavam dentro de uma mochila. Os envolvidos admitiram à GCM a prática do crime e alegaram que utilizariam as peças para repor componentes quebrados nas bicicletas deles.

Os responsáveis pelos adolescentes foram informados e o caso foi apresentado no Plantão da Polícia Civil. A autoridade determinou o registro de boletim de ocorrência de ato infracional de furto e liberou os jovens, que vão responder em liberdade, aos responsáveis legais.