Bournemouth x Manchester City ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês FA CUP, HOJE (30/03)

Por MRNews



A partida válida pela FA Cup edição 2024/2025, entre Bournemouth x Manchester City acontece hoje, HOJE (30) às 13h30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Bournemouth ue tentará a vitória em seu território.

Preview: Bournemouth x Manchester City – FA Cup Quarter-Final

No próximo sábado, 30 de março de 2025, Bournemouth receberá o Manchester City no Vitality Stadium para a disputa das quartas de final da FA Cup, em um confronto que promete ser empolgante. A equipe de Andoni Iraola busca uma grande surpresa, enquanto os atuais campeões da Premier League, comandados por Pep Guardiola, esperam continuar sua trajetória vitoriosa na competição.

Análise da Partida

Bournemouth, que chegou a esta fase após uma vitória por 5-1 sobre o West Bromwich Albion, e uma emocionante vitória por pênaltis contra o Wolverhampton Wanderers, entra no jogo com um bom retrospecto na FA Cup. A equipe, no entanto, enfrenta dificuldades no campeonato nacional, estando na 10ª colocação da Premier League. Apesar disso, a equipe de Iraola ainda mantém esperanças de uma vaga na Liga Europa, caso consiga uma grande virada na competição de Copa.

Por outro lado, o Manchester City vem com uma moral alta após superar o Plymouth Argyle por 3-1, apesar de ter enfrentado dificuldades durante a partida. A equipe de Guardiola é a favorita para este confronto, considerando sua sólida campanha nas últimas edições da FA Cup, com sete vitórias consecutivas nas quartas de final. No entanto, o City teve alguns tropeços recentes na Premier League, incluindo uma derrota para o Nottingham Forest e um empate com o Brighton.

Equipes Prováveis

Bournemouth:

Kepa; Cook, Hill, Zabarnyi, Soler; Christie, Adams; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Manchester City:

Ederson; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; Gonzalez, Gundogan; Savinho, Marmoush, Doku; Haaland.

Desfalques

Bournemouth sofrerá com a ausência de dois jogadores chave na defesa, Milos Kerkez e Dean Huijsen, ambos suspensos. Já o Manchester City tem uma série de desfalques, com Rodri, John Stones, Nathan Ake e Manuel Akanji fora, enquanto Ederson retorna após um problema abdominal.

Previsão do Jogo

Embora o Bournemouth tenha a chance de surpreender, a força ofensiva do Manchester City, liderada por Haaland, deve ser determinante. A equipe de Guardiola tem um histórico impressionante nas quartas de final da FA Cup e, com a qualidade de seus jogadores, é a favorita para garantir a classificação para a semifinal.

Palpite: Bournemouth 2-3 Manchester City

Esperamos um jogo de muitos gols, com o City se saindo vitorioso após um confronto equilibrado e cheio de emoção.

ONDE ASSISTIR

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a FA CUP NA ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+