Bahia x Corinthians ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (30/03)

A partida entre Bahia x Corinthians é válida pelo Brasileirão da série A DE 2025, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (30) às 20 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Bahia como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU Março e deve terminar apenas em Dezembro de 2025.

Bahia x Corinthians: Onde Assistir, Escalações e Palpites do Jogo pelo Brasileirão 2025

A abertura do Campeonato Brasileiro 2025 promete um grande duelo entre Bahia e Corinthians, equipes que vêm de conquistas importantes nos campeonatos estaduais. A partida será realizada neste domingo (30), às 20h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Ambos os times estão em alta e são esperados para lutar por bons resultados na competição nacional.

Onde Assistir Bahia x Corinthians ao Vivo?

Os torcedores poderão acompanhar a partida pela TV aberta, TV fechada e streaming. As opções de transmissão são:

TV Record (TV aberta)

(TV aberta) SporTV (TV fechada)

(TV fechada) Amazon Prime Video (streaming)

Momentos Anteriores e Expectativas

O Bahia entra em campo com o moral elevado, após conquistar o Campeonato Baiano e uma vitória importante de 3 a 2 sobre o Ceará na Copa do Nordeste, mesmo com time reserva. Já o Corinthians, campeão do Campeonato Paulista, chega com o foco em manter o bom desempenho e se preparar para os próximos desafios na temporada, incluindo sua estreia na CONMEBOL Sul-Americana.

Palpites para o Jogo

Os comentaristas estão divididos quanto ao favoritismo da partida. Alguns apostam em um empate, como é o caso de André Donke (Bahia 1 x 1 Corinthians), enquanto outros acreditam na vitória do time da casa. Paulo Cobos e Rafael Marques preveem um 1 a 0 para o Bahia, levando em consideração a boa fase do Tricolor.

Escalações Prováveis

Bahia: O time baiano deve ter algumas ausências, como Michel Araújo, lesionado, e há expectativa para o retorno de Santiago Árias, convocado pela seleção colombiana, mas que não entrou em campo contra o Ceará. A provável escalação do Bahia é:

Goleiro : Marcos Felipe

: Marcos Felipe Defensores : Gabriel Xavier, Kanu, Santiago Ramos e Luciano Juba

: Gabriel Xavier, Kanu, Santiago Ramos e Luciano Juba Meio-campo : Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro

: Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro Atacantes: Ademir, Erick Pulga e Willian José

Corinthians: O Corinthians, por sua vez, deverá modificar sua escalação em relação ao time campeão paulista. A falta de alguns jogadores importantes, como Rodrigo Garro e Yuri Alberto, pode resultar em um time misto. A provável escalação do Corinthians é:

Goleiro : Hugo Souza

: Hugo Souza Defensores : Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro e Hugo

: Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro e Hugo Meio-campo : Alex Santana, Ryan, Raniele e Maycon

: Alex Santana, Ryan, Raniele e Maycon Atacantes: Talles Magno e Romero

Arbitragem

A partida será comandada pelo árbitro Bruno Arleu de Araujo, com os assistentes Bruno Boschilia e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. O VAR ficará sob responsabilidade de Rodrigo Nunes de Sa.

Com ambos os times em boa fase e focados na competição, o jogo promete ser uma grande estreia para o Campeonato Brasileiro 2025. Fique ligado nas transmissões e nas expectativas de uma disputa emocionante!

Confira a classificação do Campeonato aqui no MRNews

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO DE 2025

ONDE ASSISTIR O BRASILEIRÃO 2025?

O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2025 será o primeiro a operar sob a Lei do Mandante, permitindo que clubes negociem individualmente os direitos de transmissão de seus jogos em casa. Essa mudança resultou na formação de duas ligas: a Liga do Futebol Brasileiro (LIBRA) e a Liga Forte União (LFU). A LIBRA, composta por clubes como Flamengo, Palmeiras e Grêmio, firmou um contrato de cinco anos com o Grupo Globo para a transmissão de jogos nas Séries A e B. Já a LFU, que inclui times como Corinthians, Vasco e Cruzeiro, distribuiu os direitos de transmissão entre Record, CazéTV e Amazon Prime Video. A Record transmitirá 38 jogos por temporada, a CazéTV exibirá partidas no YouTube, e a Amazon Prime Video terá uma partida exclusiva por rodada. Essas mudanças visam aumentar a competitividade do torneio e diversificar as plataformas de transmissão para os torcedores.

TAGS

Vasco, Cruzeiro e Grêmio, e Bahia Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras . Athlético-PR, São Paulo, Corinthians, Botafogo e RB Bragantino, Santos

Mirassol