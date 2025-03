Tardezinha Inclusiva apresenta tema ‘Esporte – Vida Ativa, Vida Feliz’ neste domingo em alusão à Corrida do Autismo

A Tardezinha Inclusiva deste domingo (30) apresenta o tema ‘Esporte – Vida Ativa, Vida Feliz’, chamando a atenção dos pequenos para a importância de movimentar o corpo. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Associação Paraibana de Autismo (APA) e Turma Tá Blz acontece no Centro Cultural de Mangabeira, a partir das 14h.

“Nós estamos organizando essa edição da Tardezinha Inclusiva, uma ação de inclusão pela arte que fazemos há três anos e quatro meses, integrada à prática dos esportes. No mês de abril, estaremos realizando a II Corrida Paraibana em Defesa do Autismo e faremos uma divulgação prévia dentro da Tardezinha Inclusiva para valorizar o processo esportivo, essa interação das crianças e das pessoas autistas com a prática de esportes”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O foco, segundo ele, é a corrida que a Prefeitura organiza, por meio da Secretaria da Juventude, Esporte e Recreação (Sejer). “Então, estamos dando uma contribuição no processo de valorização e na chamada de atenção para a sociedade de que os autistas também precisam estar vivenciando essa prática esportiva”, acrescenta.

Hosana Carneiro, presidente da APA, ressalta que a Tardezinha Inclusiva deste domingo vai abordar a importância do esporte na vida do autista. “O autista também precisa estar em movimento e ter a oportunidade de estar inserido nos esportes”, comenta.

Ela destacou que, neste mês, a Funjope, numa parceria com a Secretaria da Juventude, Esportes e Recreação (Sejer), vai levar capoeira, oficinas de incentivo ao esporte, oficinas ensinando como a criança autista pode se desenvolver a partir da cultura, mas também do esporte. “O prefeito Cícero Lucena sempre inclui todas as secretarias nesse modelo de inclusão”, pontua.

Para Nik Fernandes, umas das organizadoras do evento, o esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão e desenvolvimento, especialmente na vida das crianças autistas. “Ele não só contribui para a saúde física, mas também fortalece a autoestima, melhora a interação social e ajuda na regulação emocional. Para muitas crianças atípicas, o esporte pode ser um desafio, mas quando adaptado e incentivado com carinho, se torna um grande aliado no desenvolvimento motor, cognitivo e social”, pontua.

A ideia, segundo ela, é mostrar que todos podem se movimentar no seu próprio ritmo, celebrando suas conquistas e descobertas. “Convido todos a participarem dessa edição da Tardezinha Inclusiva, um espaço onde o esporte, a diversão e o respeito caminham juntos. Vamos viver momentos inesquecíveis, celebrar a diversidade e mostrar que a inclusão é um direito de todos”, acrescenta.

Programação – No evento, a criançada vai curtir diversos personagens, entre eles, Stitch, Angel, a Menina Superpoderosa e os palhaços Kika e Baba Baby.

Haverá apresentação de capoeira e dos cantores mirins Anthony Marques, Luiz Felipe, Lucas e Nay. Já o cantor e sanfoneiro Osmídio Neto promete um show inesquecível, fazendo todo mundo dançar e celebrar a vida com muita alegria.

A programação conta ainda com oficinas, jogos de tabuleiro, trancistas, clínica de estética, atendimento jurídico e odontológico, e a feirinha inclusiva, com produtos feitos pelas mães.