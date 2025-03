Sorocaba registra saldo positivo com 1,9 mil vagas de emprego em fevereiro de 2025 – Agência de Notícias

Com o cenário positivo na economia sorocabana, o município registrou, mais uma vez, saldo positivo de 1.921 vagas de empregos, no mês de fevereiro de 2025 (13.662 admissões ante 11.741 desligamentos). Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), publicado nesta sexta-feira (28).

O número representa um aumento de 26,79% em relação a janeiro de 2025, quando apresentou saldo positivo de 1.515 vagas (12.917 admissões ante 11.402 desligamentos). “Com esses números sempre em alta, mostra que a cidade está com sua economia cada dia mais aquecida, graças ao engajamento das empresas do município na contratação além das políticas públicas existentes para a formação dessas pessoas que estão em busca de uma vaga de trabalho”, relata o prefeito Rodrigo Manga.

Em fevereiro de 2025, o setor que mais empregou foi o de serviços, com saldo positivo de 1.141, seguido da indústria, com 465, da construção civil, com 290, e do comércio, com 20 contratações.

Para o secretário de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), Péricles Régis, os índices positivos são frutos das iniciativas realizadas pelo Poder Público Municipal, em conjunto com as empresas. “Graças a todo trabalho realizado pela atual Administração, em parceria com o setor privado, com os programas de geração de emprego, renda e qualificação profissional, Sorocaba segue uma grande e crescente economia. Ações, como essas despertam ainda mais o interesse e a confiança dos empresários em investir cada vez mais em nossa cidade”, destaca.

O saldo positivo de empregos em Sorocaba, em fevereiro de 2025, ficou à frente, até mesmo, de cidades de maior ou igual porte, como São José dos Campos (1.481), Jundiaí (1.247), São José do Rio Preto (1.025), Indaiatuba (948), Diadema (857), e São Caetano do Sul (835).

Mais vagas de emprego

Para fomentar o preenchimento de vagas de emprego, a Prefeitura de Sorocaba disponibiliza os serviços do Sistema Nacional de Emprego (Sine) para todo cidadão que deseja realizar a consulta sobre vagas disponíveis. Ela pode ser feita pelo site: empregabrasil.mte.gov.br e pelo aplicativo para celular Sinefacil.

O Sine Municipal de Sorocaba também recebe os interessados, sem necessidade de agendamento prévio, em sua unidade fixa na Rua Coronel Cavalheiros, 353, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, assim como nas Casas do Cidadão. O munícipe deve apresentar carteira de trabalho, CPF e RG. Além disso, os interessados podem enviar currículos pelos computadores disponíveis para uso da população, no Sine Municipal de Sorocaba, no Centro. É possível também contatar o Sine Municipal de Sorocaba pelo WhatsApp: (15) 99149-2474.

Outra vantagem é que a nova unidade móvel do Sine e as Casas do Cidadão ampliam as oportunidades de acesso do trabalhador sorocabano às oportunidades de emprego, fornecendo informações sobre todas as vagas disponíveis e possibilidades de realizar o encaminhamento às vagas de interesse.