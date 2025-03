Sodie Mesquita x Campinas ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (29/03)

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Sodie Mesquita x Campinas HOJE (29) as 17 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Sodie Mesquita x Campinas : Onde Assistir, Prognóstico e Estatísticas (29/03/2025)

O Sodie Mesquita enfrenta o Campinas neste sábado (29), às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela Liga de Basquete Feminina (LBF). O confronto acontece no Ginásio Sodie Mesquita e promete ser equilibrado, com ambas as equipes buscando recuperação na competição.

Como chegam as equipes

O Sodie Mesquita vem de uma vitória importante sobre o Cerrado por 66 a 62, encerrando uma sequência de quatro derrotas consecutivas. A equipe tenta embalar e somar mais um triunfo diante da torcida.

O Campinas, por outro lado, atravessa um momento difícil, tendo perdido suas últimas quatro partidas. A equipe precisa melhorar seu desempenho defensivo para voltar a vencer e subir na tabela.

Histórico do confronto

Nos últimos encontros, o Campinas tem levado a melhor. No último duelo entre as equipes, realizado em 8 de maio de 2024, o Campinas venceu fora de casa por 60 a 55. Além disso, nos cinco confrontos mais recentes, a equipe campineira venceu quatro vezes, o que pode indicar um favoritismo leve para este jogo.

Odds e prognóstico

As casas de apostas apontam um jogo equilibrado:

Betano.br : Sodie Mesquita (1.75) x Campinas (1.95)

: Sodie Mesquita (1.75) x Campinas (1.95) Estrelabet : Sodie Mesquita (1.71) x Campinas (2.00)

: Sodie Mesquita (1.71) x Campinas (2.00) Superbet.br: Sodie Mesquita (1.73) x Campinas (2.00)

Apesar do retrospecto favorável ao Campinas, o Sodie Mesquita pode aproveitar o fator casa para buscar a vitória. O equilíbrio deve marcar a partida, e detalhes defensivos podem ser decisivos.

Onde assistir Sodie Mesquita x Campinas ao vivo

O jogo será transmitido ao vivo por plataformas de streaming e casas de apostas, como Bet365 e Betano.br. Para assistir, é necessário ter saldo na conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas.

Palpite para Sodie Mesquita x Campinas

Dado o momento das equipes e o histórico do confronto, o palpite recomendado é um jogo com pontuação equilibrada. Uma boa aposta pode ser “Total de pontos acima de 130” ou “Campinas vence com handicap +3,5”.

O duelo acontece às 17h e promete ser um dos destaques da rodada na LBF.