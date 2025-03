Secretaria de Saúde de João Pessoa oferece diversos serviços para bem-estar de usuárias da USF Verde Vida

A Unidade de Saúde da Família (USF) Verde Vida, localizada no Bairro das Indústrias, promoveu, neste sábado (29), um evento especial em comemoração ao Mês das Mulheres. A ação foi realizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), oferecendo uma série de serviços voltados à saúde e bem-estar das moradoras da região.

A gerente de Saúde da USF Verde Vida, Daniele Barbosa, destacou que a iniciativa busca atender mulheres que, muitas vezes, não conseguem procurar atendimento durante a semana. “Esse mês é voltado para a saúde da mulher, então, estamos ofertando diversos serviços, tanto de promoção quanto de prevenção, como citológico, inserção de DIU e orientações sobre métodos contraceptivos. Além disso, temos um momento especial para essas mulheres, com brindes, brincadeiras, um lanche especial, massagem, auriculoterapia e atendimento nutricional. É uma oportunidade para que elas possam se cuidar no sábado, já que muitas trabalham e não conseguem vir durante a semana”, explicou.

Durante o evento, foram oferecidos diversos serviços, como requisição para mamografia, atendimento nutricional e odontológico, auriculoterapia, argiloterapia, massoterapia, inserção de DIU, realização de pequenos procedimentos, incluindo tratamento para unha encravada e retirada de sinais, exame citológico, vacinação, atendimento para medicações contraceptivas, testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), consultas médicas, escalda-pés, além de um café da manhã especial e distribuição de brindes para as participantes.

Moradora do bairro, Isabela Silva aproveitou a oportunidade para realizar exames preventivos e destacou a importância da ação. “Achei tudo lindo, é muito bom ter um dia como esse. A ação foi muito bem organizada e com serviços que a gente precisa no dia a dia, como citológico, consulta com nutricionista e odontológico, que às vezes não temos como pagar. Tudo funcionou direitinho e achei muito legal”, comentou.

Já Maria Nazaré, que também participou do evento, elogiou a iniciativa e ressaltou o impacto para a comunidade. “Está tudo maravilhoso, um dia especial para todas nós aqui no Bairro das Indústrias. As mulheres precisam ser cuidadas e aqui na USF Verde Vida a gente sabe que é bem cuidada”, disse.

Daniele Barbosa também ressaltou que os cuidados com a saúde da mulher não se limitam ao mês de março. “Durante todo o ano, de segunda a sexta-feira, estamos aqui para cuidar das nossas mulheres, não apenas tratando doenças, mas principalmente com a prevenção e a promoção da saúde. Esse é o principal objetivo da atenção básica”, reforçou.