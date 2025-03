Secretaria de Saúde alerta sobre a importância da vacinação que protege contra o sarampo

A Prefeitura de João Pessoa alerta pais e responsáveis para a vacinação que protege contra o sarampo. A confirmação de dois casos no município de São José do Miriti, no Estado do Rio de Janeiro, acende um alerta para reforçar a prevenção e garantir a proteção principalmente das crianças, que fazem parte do grupo mais vulnerável.

“Reforçamos o chamamento principalmente porque observamos que a segunda dose ainda está com baixa cobertura vacinal. O ciclo vacinal é composto por duas doses e muitas crianças devem estar desprotegidas dentro dos prazos estabelecidos, aprazados no documento de vacinação”, informou Fernando Virgolino, coordenador de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O sarampo é uma doença infecciosa altamente contagiosa, que já foi uma das principais causas de mortalidade infantil em todo o mundo. Apesar dos avanços significativos no controle e na prevenção por meio da vacinação, o sarampo ainda representa um desafio para a saúde pública, especialmente em regiões com baixas taxas de imunização.

De acordo com o Ministério da Saúde, em 2024, o número de casos suspeitos e confirmados aumentou 22% em comparação a 2023. Em 2024, o Brasil recebeu a recertificação de país livre do sarampo. Em 2016, o país já havia alcançado esse status, mas em 2018, as baixas coberturas vacinais permitiram reintrodução do vírus.

“Temos um amplo e seguro programa de vacinação no Brasil. As vacinas são seguras e a proteção contra inúmeras doenças imunopreveníveis está disponível em diversos serviços de saúde. Por isso, seguimos promovendo ações e campanhas de conscientização para alertar as pessoas para a importância da vacinação, para que doenças, a exemplo da poliomielite e o sarampo, não voltem a ser um problema de saúde pública”, reforçou o coordenador de Imunização.

A transmissão do vírus do sarampo ocorre de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar. O sarampo é tão contagioso que uma pessoa infectada pode transmitir para 90% das pessoas próximas que não estejam imunes. A transmissão pode ocorrer entre 6 dias antes e 4 dias após o aparecimento das manchas vermelhas pelo corpo.

Quem pode se vacinar – Na Rede Municipal de Saúde, a indicação para crianças é a administração de duas doses, sendo a primeira com a tríplice viral aos 12 meses e a segunda aos 15 meses, com a tetraviral ou tríplice viral mais a varicela. Já os trabalhadores da saúde devem receber duas doses da vacina, com intervalo de 30 dias, independentemente da idade.

Ainda, na prevenção de rotina, todas as pessoas entre 12 meses a 59 anos de idade têm indicação para serem vacinadas contra o sarampo. Adolescentes e adultos não vacinados ou com esquema incompleto contra o sarampo devem iniciar ou completar o esquema, respeitando a situação encontrada e as indicações do Calendário Nacional de Vacinação.

Onde se vacinar – Essa prevenção pode ser feita nas unidades de saúde da família (USFs), policlínicas e no Centro Municipal de Imunização. As doses da vacina também são disponibilizadas nos três pontos móveis, localizados no Shopping Sul, no bairro Bancários; no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230; e no Shopping Tambiá. Todos os pontos móveis funcionam de segunda a sábado.

Mais proteção – Crianças, adolescentes, adultos e idosos devem manter o documento de vacinação em dia. Quem está com a caderneta de vacinação desatualizada coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial para as crianças e idosos, que são grupos mais vulneráveis. É com esse alerta que a Prefeitura de João Pessoa convoca toda a população para buscar um serviço de saúde mais próximo de casa e colocar em dia a vacinação.