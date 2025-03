Secretaria da Mulher e Fundo Social de Solidariedade realizam ações nos Terminais São Paulo e Santo Antônio em comemoração ao Mês da Mulher

Fotos: Rose Campos

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul), com apoio do Fundo Social de Solidariedade (FSS), realizou, na tarde desta sexta-feira (28), ações nos Terminais São Paulo e Santo Antônio. Para celebrar o Mês da Mulher, foram distribuídas lembrancinhas simbólicas da data, o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, e também garrafinhas de água personalizadas com referência à ocasião.

Os mimos foram distribuídos para o público feminino que circulou, durante a tarde, nos dois principais terminais urbanos de transporte coletivo da cidade.

“Sabemos que a mulher é essencial para a nossa sociedade todos os dias. Mas o fato de haver um dia e um mês específicos para celebrar sua importância é uma oportunidade para relembrar a todos o quanto devemos honrar e agradecer as mulheres por sua presença e sua força. Oferecer essas lembrancinhas foi uma forma singela que encontramos para não deixar passar em branco essa celebração”, ressalta a secretária da Mulher, Rosângela Perecini, que esteve presente na ação, no Terminal Santo Antônio.

Mulheres de todas as idades puderam receber os brindes oferecidos e se hidratar com a água, que refrescou um pouco a tarde quente deste início de outono.