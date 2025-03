SAMU de Ubatuba avança com melhorias estruturais, veículos e capacitação – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Ubatuba tem ampliado sua estrutura e aprimorado seus serviços de atendimento. No final de 2024, além da Base da Região Sul, a cidade ganhou uma nova base na região Oeste, localizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Horto, na rodovia Oswaldo Cruz, 6702 e uma nova base central no bairro do Sumaré, em um espaço cedido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além disso, no começo dessa semana, três novas ambulâncias chegaram ao município, fruto de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Governo Federal.

Paralelamente a essas melhorias estruturais, a equipe de socorristas do SAMU de Ubatuba alcançou um marco inédito ao se tornar a primeira do Litoral Norte a ser capacitada em resgate aeromédico. Os profissionais participaram do Curso Operador Suporte Médico (COSM), em sua 5ª edição, realizado em Recife (PE), de 17 a 21 de março. Ao todo, 29 alunos foram formados, sendo os seis representantes de Ubatuba os únicos convidados da região.

Agora, os profissionais do SAMU estão habilitados para atuar em resgate e salvamento aéreo junto à PRF, seguindo as normas da Agência Nacional de Aviação (ANAC). De acordo com a Secretaria de Saúde, se trata de um grande avanço na qualidade do atendimento à população em situações de emergência, especialmente em áreas de difícil acesso.

A importância da formação em resgate aeromédico foi demonstrada recentemente durante o Carnaval, quando um helicóptero da PRF realizou uma “missão de misericórdia” na Ilha do Prumirim. Na ocasião, a equipe do SAMU atendeu um paciente em parada cardiorrespiratória, evidenciando o impacto positivo que esse tipo de intervenção pode ter na preservação de vidas.

“O resgate aeromédico é fundamental para salvar vidas em áreas de difícil acesso. Com essa capacitação, podemos chegar mais rápido e de forma mais segura aos pacientes que precisam de atendimento médico urgente”, finalizou a coordenadora de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde de Ubatuba, Simone Soares.

No último ano, o Samu atendeu 6895 ocorrências em Ubatuba – uma média de 575 ocorrências mensais.