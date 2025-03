Professoras se destacam com artigo sobre educação infantil

Fernanda Niquirilo





Colaborou o estagiário Rodrigo de Almeida

Orgulho para São José! A rede municipal da cidade ganhou reconhecimento internacional com a publicação de um artigo na revista Diálogos Piklerianos. O veículo é referência mundial na abordagem educacional de Emmi Pikler.

A publicação reuniu os esforços de um intenso trabalho formativo realizado em escolas municipais de educação infantil (Emei, Cedin e Cecoi), com o tema “As relações afetivas e estáveis para o desenvolvimento integral dos bebês e crianças”.

Esse levantamento foi elaborado pelas assessoras de política educacional Adriana Cristina Cunha e Silva e Deide Santos Silva, com a equipe de educação infantil, a partir das formações e acompanhamento da prática dos gestores e professores das unidades municipais, passando por uma série de etapas de validação de dados e pesquisa antes do lançamento do artigo.

O estudo abordou como a qualificação dos momentos de cuidado – como alimentação, higiene e sono – pode favorecer o desenvolvimento da aprendizagem e autonomia das crianças por meio de uma relação respeitosa e humanizada.

A estruturação desse conhecimento representa um marco que atesta a qualidade e inovação da educação infantil oferecida em São José dos Campos, reforçando as práticas pedagógicas desde a primeira infância.

Referência

O artigo publicado representa não somente um registro acadêmico, mas também a disseminação do material Práticas Intencionais: Cuidados Individuais com Bebês e Crianças bem Pequenas, buscando a equidade no atendimento de qualidade em todas as escolas da rede.

Para Adriana, que elaborou o projeto, o reconhecimento deixou o conteúdo mais acessível a todos. “Com a publicação, conseguimos divulgar o nosso documento. É um material que não fica somente em São José, ele tem potencial para alcançar outros municípios que podem se inspirar na nossa experiência.”

Deide destacou a importância do documento. “É uma concretização do nosso pensamento de rede. Nosso compromisso está em proporcionar uma educação de qualidade e humanizada.”



