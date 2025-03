Pátio Cianê Shopping recebe exposição “Entre Elas” – Agência de Notícias

As famílias sorocabanas terão a oportunidade de conferir, a partir da próxima terça-feira (1º de abril), a exposição “Entre Elas”, com obras da artista Márcia Gerenutti, no Pátio Cianê Shopping, no Centro de Sorocaba.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), com o apoio do shopping, a exposição tem como objetivo levar a arte sempre para perto da população sorocabana e valorizar os artistas locais.

Na mostra, a artista apresentará algumas obras produzidas ao longo de sua trajetória. “A maioria dos trabalhos é figurativa e algumas se enquadram no figurativismo abstrato. Nesse conjunto, pode-se observar uma certa multiplicidade de materiais usados, na tentativa de melhor expressar e comunicar os meus sentimentos”, conta.

Natural de Sorocaba, Márcia Gerenutti atua como artista plástica autodidata, professora de linguagens e designer de interiores. O seu interesse pela representação pictórica do mundo ao redor começou desde cedo, na adolescência. Após poucas aulas sobre o manuseio de pincéis, médiuns, solventes e tintas a óleo, com uma professora particular, tornou-se autodidata na exploração de diversos suportes, particularmente na pintura a óleo e acrílica sobre tela.

Nos anos 2000, teve a oportunidade de ser orientada por dois renomados artistas, os professores Carlos Augusto e Rico Ribeiro. Desde então, tem procurado participar com frequência de cursos livres e workshops de pintura e técnicas mistas, inclusive de forma on-line. Em 2013, participou com duas obras no Prêmio “Prof. Flávio Gagliardi” de Artes Visuais, sendo que uma delas, a óleo sobre tela, com o título de “Outras Mulheres”, ficou em primeiro lugar no quesito pintura acadêmica.

“Meu interesse pela representação da figura humana é recorrente, assim como os temas relacionados a etnias, grupos e costumes. Tento abstrair o belo da figura humana, com entusiasmo e com um olhar apurado para capturar composições inusitadas”, detalha a artista. Suas inspirações provêm basicamente dos grandes mestres dos séculos XIX e XX, como Joaquin Sorolla, Cândido Portinari, Di Cavalcanti, Paul Gauguin, dentre outros artistas atuais, como Bob Burridge, Beatriz Milhazes, Linda Christensen e Lena Rivo.

“Entre Elas” poderá ser conferida de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h, no Bloco B do empreendimento, no Piso 1, até o dia 4 de maio. O Pátio Cianê Shopping está localizado na Avenida Afonso Vergueiro, 823, no Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio.