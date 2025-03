PAT vai abrir a próxima semana com mais 632 vagas de trabalho

Posted on

Esquema especial de trânsito para o jogo da Copa do Brasil, no Maracanã, nesta quarta-feira (1º/5) – CET-Rio/Ilustração Motoristas devem ficar atentos ao esquema especial de trânsito que será montado nesta quarta-feira (1º/5), no entorno do Estádio Maracanã, para o jogo entre Flamengo e Amazonas, que acontece às 21h30, pela 3ª fase da Copa do […]