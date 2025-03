Ônibus da Saúde intensifica vacinação contra Influenza e sarampo em Nova Iguaçu

As campanhas de vacinação contra a gripe Influenza e o sarampo em Nova Iguaçu ganham um reforço especial a partir desta segunda-feira (31). Durante esta primeira semana, de 31 de março a 4 de abril, o Ônibus da Saúde estará estacionado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, em frente à estação de trem, no Centro, facilitando o acesso da população à imunização. Além disso, o veículo percorrerá outros pontos estratégicos da cidade ao longo da campanha, ampliando a cobertura vacinal e garantindo mais praticidade aos moradores.

A Prefeitura recebeu 20 mil doses para esta primeira fase da campanha da gripe. Após o Centro, o Ônibus da Saúde seguirá para os seguintes locais, ficando uma semana em cada ponto:

7 a 11 de abril: Terminal Rodoviário;

14 a 18 de abril: Via Light;

21 a 25 de abril: Praça de Miguel Couto;

28 de abril a 2 de maio: Austin (próximo à estação de trem).

A campanha vai oferecer a vacinação contra a Influenza e o sarampo, além da atualização da caderneta vacinal. Além do Ônibus da Saúde, os imunizantes estarão disponíveis, a partir desta segunda-feira, no Centro de Saúde Vasco Barcellos e no Shopping Nova Iguaçu. A partir de terça-feira (1º de abril), as vacinas também serão aplicadas em 60 unidades de saúde da rede municipal, das 8h às 16h.

O público-alvo inclui crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, idosos a partir de 60 anos, mulheres até 45 dias após o parto, profissionais de saúde, das Forças Armadas e da segurança, professores do ensino básico e superior, indígenas, quilombolas, além de pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais.

O esquema vacinal prevê dose única para pessoas a partir de 9 anos. Crianças de 6 meses a 8 anos que já foram vacinadas anteriormente recebem apenas uma dose. Caso nunca tenham sido imunizadas, deverão tomar duas doses, com intervalo de um mês entre elas.

Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF e caderneta de vacinação. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Confira a lista completa de unidades de saúde, endereços e horários de atendimento no link: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao/gripe/