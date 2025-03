Nova Iguaçu ganha frota nova de carros fumacê para o combate ao Aedes Aegypti

O combate ao Aedes aegypti segue como uma das principais prioridades em Nova Iguaçu. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) aumentou a frota de carros fumacê. Os cinco veículos contam com equipamentos avançados e se juntam às ações da Superintendência de Vigilância Ambiental em Saúde (Suvam) no enfrentamento ao mosquito que transmite doenças como dengue, chikungunya, zika e febre amarela.

O fumacê é conhecido por fazer a aplicação espacial a ultra baixo volume (UBV) do inseticida, composto pela combinação de moléculas e solventes, utilizado para eliminar o Aedes aegypti, evitando a reprodução do mosquito. Em Nova Iguaçu, as ações de combate também acontecem por meio de visitas domiciliares, inspeções em terrenos e ferros-velhos.

Segundo dados divulgados pela Semus, Nova Iguaçu registrou, até o momento, 724 casos notificados e 54 confirmados de dengue. Nenhum óbito pela doença foi registrado.

“Este é mais um reforço que chegou para combater a dengue em Nova Iguaçu. De uma licitação de dez veículos, já recebemos cinco carros fumacê. Eles vão entrar de uma forma muito intensa, reforçando a pulverização do inseticida nos locais onde a incidência é maior que o normal. Mas é importante a participação de todos, que devem tirar os 10 minutos do dia para cuidar da limpeza do quintal de sua casa para evitar o foco do mosquito”, afirmou o secretário municipal de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

De acordo com o coordenador do Controle Químico UBV Perifocal da Superintendência de Vigilância Ambiental, Marcos Euclydes, o uso do fumacê é uma das principais estratégias para reduzir a proliferação de mosquitos.

“Os carros com cinco máquinas acopladas é para darmos um melhor atendimento ao município e intensificar nossas ações nas ruas. Nova Iguaçu é o primeiro município do Estado do Rio a receber esse maquinário novo, que vai atingir mais bairros para reduzir os índices de casos de dengue”, destacou Euclydes.

Além das ações da Prefeitura, também é fundamental que a população faça a sua parte para prevenir a disseminação da dengue. Entre as ações está em eliminar focos de água parada em vasos de plantas, pneus e calhas, usar repelentes para evitar picadas do mosquito, manter a residência limpa e organizada. Também é fundamental colaborar com as autoridades de saúde para realizar vistorias para eliminar focos do mosquito, evitando assim o risco de infestação e o surgimento de novos casos de dengue, chikungunya e zika.