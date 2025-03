Nova Iguaçu celebra os vencedores da 4ª edição do Prêmio Fenig Destaque

Alegria, valorização e comemoração foram algumas das emoções que fizeram parte da cerimônia de premiação da 4ª edição do Prêmio Fenig Destaque. O evento reconheceu artistas e coletivos que se destacaram por suas ações nas áreas social, cultural, educacional e econômica, contribuindo para o desenvolvimento da cidade. No total, foram entregues 32 troféus em 12 categorias, sendo 11 delas decididas por votação popular, que contou com 8.329 votos. O Fenig Destaque é uma realização da Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semcult).

O prefeito Dudu Reina marcou presença no evento e enfatizou a importância do trabalho realizado por artistas de diferentes regiões de Nova Iguaçu, destacando como suas ações contribuem para o fortalecimento e valorização da identidade da cidade.

“Durante a premiação, pude observar a presença de representantes da Lagoinha, Tinguá, Morro Agudo… A cidade passou pelo palco. Parabenizo a Fenig por dar voz a essas comunidades. Um prêmio como esse ajuda a criar o sentimento de pertencimento à cidade”, afirmou o prefeito.

O presidente da Fenig, Miguel Ribeiro, destacou a importância de levar Nova Iguaçu além das fronteiras.

“Todos vocês premiados e também todos que participaram e votaram, fazem parte da construção da nossa cidade e esse prêmio ajuda a reconhecer e valorizar nossos talentos e boas ações para além do nosso território”, afirmou Miguel Ribeiro.

A categoria honorífica Laranja da Terra, foi concedida ao professor, rapper com mais de 30 anos de trajetória, e produtor cultural e social, Flávio Eduardo da Silva Assis, conhecido como Dudu de Morro Agudo, um dos pioneiros do hip hop na Baixada Fluminense. “Lutamos por qualidade de vida no bairro em que vivemos e torcemos para que o nosso trabalho sirva de inspiração para que outros jovens de outras periferias também cuidem dos seus territórios”, destacou Dudu de Morro Agudo ao receber o prêmio.

A Fenig completará 50 anos em janeiro de 2026, e o evento iniciou o lançamento de um selo comemorativo e uma exposição que será aberta em breve, para comemorar esse aniversário nos próximos meses até a data do Jubileu e Ouro.

Confira a lista completa dos vencedores de cada categoria da votação popular no link: https://www.doweb.novaiguacu.rj.gov.br/portal/diario-oficial/ver/1929