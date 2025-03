No Dia do Circo, população da Vila Almeida se diverte com muita palhaçaria no Campão Cultural

A quinta-feira (27), dia de comemoração ao Dia do Circo, foi dia também do Festival Campão Cultural levar várias apresentações de teatro para a comunidade do bairro Vila Almeida, em Campo Grande. A programação do Circuito Comunidades aconteceu no Centro Poliesportivo do bairro, iniciando com a apresentação do sanfoneiro Gabriel Chiad e sua banda.

A palhaçaria começou com a Cia do Bagaço, que apresentou “Quem não sabe faz ao vivo”, contando a história de três palhaços que se enrolam tentando fazer uma apresentação. A atriz Fernanda Nunes, da Cia do Bagaço, elogiou a iniciativa cultural do festival, destacando a diversidade das linguagens apresentadas, como teatro, circo e música.

“Foi muito legal, foi uma honra. É a primeira vez que a gente vem para o Mato Grosso do Sul, para Campo Grande, então as pessoas estão sendo muito gentis, tem sido muito acolhedor mesmo. Foi muito especial. Nos sentimos muito felizes, muito realizados. Vida longa ao Campão”, disse Fernanda.

A estudante universitária Gabriela Moraes também elogiou a iniciativa do festival, principalmente por regionalizar o acesso à cultura. Ela mora no bairro e conta que sempre frequentou o Poliesportivo junto com muitos jovens da região.

“Eu acho de suma importância ter um espaço de cultura nos bairros periféricos de Campo Grande, porque isso vai reforçar ainda mais a nossa cultura. Principalmente o teatro e a dança, que não se vê muito pelos bairros; geralmente, é sempre no centro da cidade”, disse a estudante.

A programação seguiu com mais duas apresentações circenses: “A Princesa Engasgada”, do Teatral Grupo de Risco, e “Www para Freedom”, do Barracão de Teatro. Os espetáculos atraíram crianças e adultos.

A professora Dreyzzy Santos trouxe o filho Luiz Miguel, de cinco anos. Eles moram no bairro José Abrão e ela ficou sabendo da programação pelo Instagram.

“Eu soube pelo Instagram e algumas redes sociais que acabaram postando também. Eu achei muito importante, porque muitas pessoas não têm acesso, né? Às vezes têm dificuldade de pegar um ônibus, ir até o local, e trazendo isso para mais perto da gente, muita gente vai ter acesso. Além disso, é uma oportunidade de mostrar a arte para meu filho também. Ele adora circo, então aproveitei a programação circense”, disse Dreyzzy.

Além das apresentações artísticas, o espaço do Poliesportivo contou com recreação em brinquedos, com apoio da Fundesporte.

Arte urbana

Durante o Circuito Comunidades na Vila Almeida, o grafiteiro e tatuador Diego Verme iniciou uma intervenção artística criando um grafite que resgatava uma lenda indígena, “A Tristeza do Tuiuiú”. Diego explicou que o processo de criação leva de dois a três dias e que começaria com os esboços, pensando nessa mistura de tradicional e contemporâneo.

“Eu tento acrescentar tudo o que permeia a minha atmosfera, então acabo esbarrando na cultura indígena também, mas não só isso. Toda uma cultura de rua, por trás, não só daqui do estado, mas nacionalmente falando, acaba influenciando também. Então, acaba rolando essa mescla da cultura nacional com essa cultura regional daqui. É tipo trazer o contemporâneo para o tradicional”, explicou Diego Verme.

O artista ainda elogiou a iniciativa da mistura de artes no Festival Campão Cultural e o incentivo a todos os tipos de cultura. “A cultura hip-hop encantou o mundo, então é necessário incentivar, não tem como fugir, e ter um incentivo público é muito justo”, afirmou Diego.

O Campão Cultural acontece de 27 a 30 de março e de 04 a 06 de abril, com intensa programação em diversos locais e atrações artísticas espalhadas pela Capital de Mato Grosso do Sul. Este ano, haverá apresentações culturais no Parque Tarsila do Amaral, no Poliesportivo Mamede Assem José, na Vila Almeida, no Complexo Poliesportivo do Parque Ayrton Sena, no Aero Rancho e no Complexo Poliesportivo do Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas.

O festival é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de MS (FCMS), com apoio da Prefeitura de Campo Grande, Universidade Estadual e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Confira a programação completa no portal da Fundação de Cultura: https://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/

Emmanuelly Castro, Especial para o Campeão Cultural

Fotos: Rachid Waqued