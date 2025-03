Mutirão emite 75 laudos médicos para pessoas com deficiência

José Roberto Amaral





Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

O mutirão para emissão de laudos médicos para pessoas com deficiência atendeu 75 munícipes nesta sexta-feira (28) na sede do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos.

Os laudos médicos formais são fundamentais para inserção e permanência das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e também para pleitear benefícios. A ação integra o programa Meu Emprego Inclusivo, uma iniciativa do Governo do Estado com apoio da Prefeitura de São José.

Segundo o secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos Costa, a participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho é umas das metas perseguidas pela pasta. “Tenho certeza que as empresas que estão aqui não pensam em apenas cumprir o sistema de cotas. É uma visão nova, na qual podemos estar num ambiente em que pessoas diferentes possam contribuir de maneira integrada e colaborativa.”

Marcos Costa participou do workshop Contratação de Pessoas com Deficiência – Abordagem e Seleção Inclusiva, que orientou empresários e profissionais de recursos humanos sobre a admissão de pessoas com deficiência.

Para Claudia Lucia Dias Oliveira, moradora do Jardim Ismênia, o mutirão foi uma oportunidade para conseguir o documento com mais agilidade. “Eu precisava renovar o laudo, porque o meu é de 2023. Necessito do laudo, tanto para o meu trabalho, como para pedir alguns benefícios como a carteirinha de passes.”

Laudo médico

Conhecido como laudo caracterizador de deficiência, o documento médico comprova formalmente a deficiência de uma pessoa, indicando alterações e impedimentos nas funções e estruturas do corpo (física, auditiva, visual, intelectual e psicossocial), limitações, desempenho e necessidades de apoio.

O laudo médico está apoiado no índice brasileiro de funcionalidade, que visa ampliar o olhar das empresas a respeito das capacidades laborais do indivíduo, em conjunto com a CID (classificação internacional de doenças).

O programa Meu Emprego Inclusivo promove o desenvolvimento profissional, a inclusão e a permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, além de oferecer cursos de qualificação técnica e empreendedora.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico