Juventude x Vitória ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (29/03)

A partida entre Juventude x Vitória é válida pelo Brasileirão da série A DE 2025, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (29) às 18h30 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem JUV como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU Março e deve terminar apenas em Dezembro de 2025.

Juventude x Vitória: Onde Assistir, Prováveis Escalações e Palpite

O Campeonato Brasileiro 2025 começa neste sábado, dia 29 de março, com um duelo interessante entre Juventude e Vitória. A partida será disputada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 18h30 (horário de Brasília), e promete fortes emoções para os torcedores.

Análise do Juventude

O Juventude chega para o Brasileirão após uma campanha regular no Campeonato Gaúcho, onde foi semifinalista, mas acabou eliminado pelo Grêmio nos pênaltis. Na Copa do Brasil, o time decepcionou e caiu logo na primeira fase para o Maringá.

A equipe comandada por Fábio Matias terá alguns desfalques importantes para este confronto, incluindo o atacante Gilberto, que se recupera de lesão muscular na coxa. Além dele, os zagueiros Rodrigo Sam e Cipriano, além dos volantes Caíque e Danilo Peixoto, seguem fora devido a problemas físicos.

Análise do Vitória

Após perder o título do Campeonato Baiano para o Bahia, o Vitória tenta dar a volta por cima no Brasileirão. O técnico Thiago Carpini usou um time alternativo na Copa do Nordeste recentemente, mas agora retorna com sua força máxima para tentar largar bem na Série A.

O Leão da Barra aposta em sua solidez defensiva e no talento de jogadores como Mosquito e Wellington Rato para surpreender fora de casa.

Prováveis Escalações

Juventude : Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Abner e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Jean Carlos; Ênio, Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias.

: Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Abner e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Jean Carlos; Ênio, Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias. Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres [Claudinho], Neris, Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Ricardo Ryller e Ronald; Wellington Rato, Janderson e Mosquito (Matheusinho). Técnico: Thiago Carpini.

Onde Assistir Juventude x Vitória

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, via pay-per-view, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Palpite para Juventude x Vitória

O Juventude é favorito por jogar em casa, mas o Vitória tem qualidade para equilibrar o duelo. Algumas opções de aposta incluem:

Ambas as equipes marcam : O Juventude e o Vitória possuem ataques eficientes.

: O Juventude e o Vitória possuem ataques eficientes. Menos de 2,5 gols : Jogos de estreia tendem a ser mais truncados.

: Jogos de estreia tendem a ser mais truncados. Vitória ou empate (Dupla Chance): O time baiano pode surpreender fora de casa.

Fique ligado nas emoções do Brasileirão 2025 e acompanhe todas as novidades sobre Juventude x Vitória!

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO DE 2025

ONDE ASSISTIR O BRASILEIRÃO 2025?

O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2025 será o primeiro a operar sob a Lei do Mandante, permitindo que clubes negociem individualmente os direitos de transmissão de seus jogos em casa. Essa mudança resultou na formação de duas ligas: a Liga do Futebol Brasileiro (LIBRA) e a Liga Forte União (LFU). A LIBRA, composta por clubes como Flamengo, Palmeiras e Grêmio, firmou um contrato de cinco anos com o Grupo Globo para a transmissão de jogos nas Séries A e B. Já a LFU, que inclui times como Corinthians, Vasco e Cruzeiro, distribuiu os direitos de transmissão entre Record, CazéTV e Amazon Prime Video. A Record transmitirá 38 jogos por temporada, a CazéTV exibirá partidas no YouTube, e a Amazon Prime Video terá uma partida exclusiva por rodada. Essas mudanças visam aumentar a competitividade do torneio e diversificar as plataformas de transmissão para os torcedores.

