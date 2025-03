Guardas municipais prendem homem que roubou 100 reais de um vendedor em Copacabana – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Guardas municipais do Grupamento de Operações (GOE) prenderam, neste sábado (29/3), um homem de 32 anos, após o roubo de R$ 100 reais, de um vendedor de 21 anos, na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul. Depois do roubo, ele tentou fugir com a nota de R$ 100 reais escondida na boca e ainda entrou em luta corporal com a vítima.

Depois de acionadas por populares, as equipes foram ao local e conseguiram prender o ladrão e recuperar o dinheiro.

Vítima e autor do roubo foram levados para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.