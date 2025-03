Posted on

Neste fim de semana, as condições meteorológicas ainda são favoráveis ao tempo estável em todo o estado de Minas Gerais. A nebulosidade aumenta na faixa Leste do estado em função do fluxo de ar úmido que sopra do mar em direção ao continente, mas não há previsão de chuva. A onda de calor nos próximos […]