Grupo de Trabalho da Polícia Civil avança na celeridade e eficiência da apuração de crimes contra mulheres

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Trabalho da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (GT DEAM), apresenta o relatório quinzenal referente ao período de 7 a 21 de março de 2025, destacando avanços significativos na estruturação e celeridade dos inquéritos policiais relacionados a crimes de violência contra a mulher.

O período foi decisivo para a organização da metodologia de análise dos procedimentos, ampliação da infraestrutura necessária para o andamento das atividades e estabelecimento de parcerias institucionais essenciais para o sucesso do GT.

O trabalho avança na consolidação de sua metodologia, integração com instituições parceiras e estruturação de ferramentas que otimizam a apuração desses crimes.

Durante o período avaliado, foram alcançados os seguintes números:

• 642 Boletins de Ocorrência distribuídos para análise;

• 380 Inquéritos Policiais instaurados; 2 representações de prisão preventiva e 2 representações por busca domiciliar e apreensão;

• 54 Boletins de Ocorrência despachados;

• 16 Boletins de Ocorrência devolvidos à DEAM;

• 154 Inquéritos Policiais encaminhados;

• 3 Ocorrências arquivadas.

A primeira quinzena de atividades foi marcada pela completa estruturação do GT DEAM sob o aspecto material, desenvolvimento de ferramentas de análise e gerenciamento de risco, além da organização de 1.677 Boletins de Ocorrência recebidos fisicamente. A equipe também iniciou a distribuição de procedimentos referentes a crimes sexuais e lesão corporal dolosa.

Na segunda quinzena, foram realizadas reuniões estratégicas para ajustes metodológicos e organizacionais, visando otimizar o recebimento do passivo e a instrução dos procedimentos analisados.

Um marco importante foi a prisão do indivíduo que liderava o ranking de agressores de violência doméstica, com 39 incidências registradas, capturado pela Polícia Militar em 19/03/2025 (BO nº 2128/2025 – 1DEAM).

No período, o GT DEAM encerrou suas atividades com:

• 474 ocorrências distribuídas e analisadas;

• 28 ocorrências encaminhadas para outras unidades;

• 123 inquéritos policiais instaurados das 261 portarias já lançadas no sistema;

• Digitalização de 507 procedimentos;

• Análise de mais de 3.600 novos boletins de ocorrência.

A segunda quinzena foi essencial para fortalecer os fluxos de trabalho, ampliar a infraestrutura necessária e consolidar parcerias institucionais fundamentais para a continuidade do projeto.

As perspectivas para a próxima quinzena incluem a ampliação da tramitação de procedimentos, aumento no número de inquéritos instaurados, consolidação do painel de gestão no SIGO e fortalecimento das estratégias integradas com os demais órgãos de segurança pública e do sistema de justiça.

Carlos Eduardo Orácio, Comunicação PCMS