Grêmio x Atlético-MG ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (29/03)

Por MRNews



A partida entre Grêmio x Atlético-MG é válida pelo Brasileirão da série A DE 2025, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (29) às 18h30 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Grêmio como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU Março e deve terminar apenas em Dezembro de 2025.

Grêmio x Atlético-MG: Palpite para a Estreia do Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro de 2025 começa com um confronto de peso: Grêmio e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, dia 29 de março, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O duelo promete ser equilibrado, com duas equipes que almejam brigar pelas primeiras posições da tabela.

Histórico de Confrontos

Grêmio e Atlético-MG já se enfrentaram 79 vezes na história do Brasileirão, com vantagem para o Tricolor Gaúcho:

Grêmio : 31 vitórias

: 31 vitórias Atlético-MG : 27 vitórias

: 27 vitórias Empates: 21

Jogando em casa, o Grêmio tem um histórico ainda mais favorável, com 21 vitórias contra apenas 6 do Galo.

O último encontro entre as equipes ocorreu em outubro de 2024, com vitória do Atlético-MG por 2 a 1 na Arena MRV.

Análise do Grêmio

O time gaúcho, comandado por Gustavo Quinteros, passou por uma reformulação, mesclando juventude e experiência. O Grêmio também disputa a Copa Sul-Americana e precisa equilibrar seu elenco entre as competições.

Próximos jogos do Grêmio:

02/04 – Sul-Americana: Sportivo Luqueño

– Sul-Americana: Sportivo Luqueño 05/04 – Brasileirão: Ceará

– Brasileirão: Ceará 08/04 – Sul-Americana: Club Atlético Grau

– Sul-Americana: Club Atlético Grau 12/04 – Brasileirão: Flamengo

Análise do Atlético-MG

O Galo manteve a base do elenco para 2025 e aposta na continuidade do trabalho do técnico Cuca. A equipe conta com jogadores decisivos, como Hulk, que segue sendo uma das principais referências ofensivas do futebol brasileiro.

Próximos jogos do Atlético-MG:

01/04 – Sul-Americana: Cienciano

– Sul-Americana: Cienciano 05/04 – Brasileirão: São Paulo

– Brasileirão: São Paulo 10/04 – Sul-Americana: Deportes Iquique

– Sul-Americana: Deportes Iquique 12/04 – Brasileirão: Vitória

Onde Assistir Grêmio x Atlético-MG

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere e Amazon Prime Video, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Dicas de Apostas

Esse confronto tem tudo para ser equilibrado, com dois times ofensivos e bem treinados. Algumas apostas recomendadas incluem:

Ambas as equipes marcam : O ataque do Grêmio e do Atlético-MG tem qualidade para balançar as redes.

: O ataque do Grêmio e do Atlético-MG tem qualidade para balançar as redes. Mais de 2,5 gols : Historicamente, esses jogos costumam ser movimentados.

: Historicamente, esses jogos costumam ser movimentados. Gol de Hulk ou Arezo: Ambos são os principais finalizadores de suas equipes.

Aposte com responsabilidade e acompanhe todas as novidades do Brasileirão 2025!

Confira a classificação do Campeonato aqui no MRNews

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO DE 2025

ONDE ASSISTIR O BRASILEIRÃO 2025?

O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2025 será o primeiro a operar sob a Lei do Mandante, permitindo que clubes negociem individualmente os direitos de transmissão de seus jogos em casa. Essa mudança resultou na formação de duas ligas: a Liga do Futebol Brasileiro (LIBRA) e a Liga Forte União (LFU). A LIBRA, composta por clubes como Flamengo, Palmeiras e Grêmio, firmou um contrato de cinco anos com o Grupo Globo para a transmissão de jogos nas Séries A e B. Já a LFU, que inclui times como Corinthians, Vasco e Cruzeiro, distribuiu os direitos de transmissão entre Record, CazéTV e Amazon Prime Video. A Record transmitirá 38 jogos por temporada, a CazéTV exibirá partidas no YouTube, e a Amazon Prime Video terá uma partida exclusiva por rodada. Essas mudanças visam aumentar a competitividade do torneio e diversificar as plataformas de transmissão para os torcedores.

TAGS

Vasco, Cruzeiro e Grêmio, e Bahia Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras . Athlético-PR, São Paulo, Corinthians, Botafogo e RB Bragantino, Santos

Mirassol