Fortaleza x Fluminense ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (29/03)

A partida entre Fortaleza x Fluminense é válida pelo Brasileirão da série A DE 2025, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (29) às 18h30 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem JUV como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU Março e deve terminar apenas em Dezembro de 2025.

Saiba como assistir Fortaleza x Fluminense ao vivo pelo Brasileirão 2025

Neste sábado (29), Fortaleza e Fluminense se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2025. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio Castelão, em Fortaleza, prometendo um grande duelo entre os clubes.

Como chegam as equipes?

O Fluminense, comandado por Mano Menezes, volta a campo após perder o título carioca para o Flamengo no dia 16 de março. O Tricolor das Laranjeiras busca começar o Brasileirão com o pé direito e conta com Germán Cano, artilheiro da equipe, para balançar as redes.

Já o Fortaleza, treinado por Juan Pablo Vojvoda, tenta se recuperar após a derrota para o Ceará na final do Campeonato Cearense e o revés para o CRB, pela Copa do Nordeste. O Leão do Pici quer aproveitar o apoio da torcida para estrear bem na competição.

Onde assistir Fortaleza x Fluminense?

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).

Arbitragem do jogo

Árbitro : Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

: Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes : Alex Ang Ribeiro (SP) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

: Alex Ang Ribeiro (SP) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) Quarto árbitro : Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA) VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Emanuel Britez, Titi e Bruno Pacheco; Yago Pikachu, Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Moisés; Marinho e Juan Martín Lucero.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Otávio e Martinelli; Jhon Arias, Lima e Canobbio; Germán Cano.

Técnico: Mano Menezes.

Expectativas para o jogo

O Fortaleza aposta na força do Castelão e na velocidade de Moisés e Marinho para surpreender o adversário. Já o Fluminense conta com a experiência de Thiago Silva na defesa e a criatividade de Arias para buscar os três pontos.

Fique ligado e acompanhe esse grande confronto pelo Campeonato Brasileiro 2025!

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO DE 2025

ONDE ASSISTIR O BRASILEIRÃO 2025?

O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2025 será o primeiro a operar sob a Lei do Mandante, permitindo que clubes negociem individualmente os direitos de transmissão de seus jogos em casa. Essa mudança resultou na formação de duas ligas: a Liga do Futebol Brasileiro (LIBRA) e a Liga Forte União (LFU). A LIBRA, composta por clubes como Flamengo, Palmeiras e Grêmio, firmou um contrato de cinco anos com o Grupo Globo para a transmissão de jogos nas Séries A e B. Já a LFU, que inclui times como Corinthians, Vasco e Cruzeiro, distribuiu os direitos de transmissão entre Record, CazéTV e Amazon Prime Video. A Record transmitirá 38 jogos por temporada, a CazéTV exibirá partidas no YouTube, e a Amazon Prime Video terá uma partida exclusiva por rodada. Essas mudanças visam aumentar a competitividade do torneio e diversificar as plataformas de transmissão para os torcedores.

